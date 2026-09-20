Exit poll: a legtöbb szavazatot a kormányzó Egységes Oroszország szerezte az orosz parlamenti választásokon

Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, 14,2, Oroszország Liberális Demokrata Pártja 10,7, az Új Emberek 9,7 és az Igazságos Oroszország 6,6 százalékot kapott pártlistán.
A VCIOM szerint a többi párt nem lépi át az 5 százalékos küszöböt.
A Szociális Marketing Intézet (INSZOMAR) felmérése szerint
a válaszadók 52,8 százaléka szavazott az Egységes Oroszországra.
14,8 százalékuk pedig a kommunistákra, 9,9 százalékuk a liberális demokratákra, 8,6 százalékuk az Új Emberekre és 5,5 százalékuk az Igazságos Oroszországra.
Mindkét exit poll azt mutatja, hogy állami finanszírozásban fog részesülni a Nyugdíjasok Pártja is, amely 3 százaléknál több szavazatot szerezhet.
Az orosz Központi Választási Bizottság (CIK) a szavazatok 16,56 százalékának összesítése nyomán a közvélemény-kutatókkal megegyező pártsorrendet állított fel. Az Egységes Oroszország 57,23 a kommunista párt 13,99, a Vlagyimir Zsirinovszkij alapította liberális demokrata párt 9,33, az Új Emberek 7,99, az Igazságos Oroszország pedig 5,12 százalékon állt. Ella Pamfilova, a CIK elnöke péntekre ígért végleges eredményt.
Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6 százalék volt.
Pamfilova közölte, hogy a voksolás három napja alatt Oroszország választási infrastruktúrája ellen intézet több mint háromezer DDoS-támadási hullámot észleltek.
A TASZSZ az orosz védelmi minisztérium adatai alapján azt írta, hogy a vasárnap végrehajtott ukrán drón- és rakétatámadás - amelynek során 1951 drónt és 8 rakétát vetettek be az orosz régiók ellen - a legnagyobb volt a háború kezdete óta.
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