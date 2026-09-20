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"Ez katasztrófa" - 1949 óta nem látott szélsőjobbos pofonba szaladhatott bele a német kancellár pártja

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Az Alternatíva Németországnak (AfD) megnyerte a mecklenburg-elő-pomerániai tartományi választást, míg Friedrich Merz kancellár konzervatív pártja történelmi mélypontra süllyedt. A vasárnapi eredmények újabb súlyos csapást jelentettek a politikai nehézségekkel küzdő német kormányfő számára.

Az ARD közszolgálati televízió exitpoll-eredményei szerint

az AfD 37 százalékot szerzett az északkeleti tartományban, megelőzve a 35,5 százalékot elérő szociáldemokratákat, miközben Merz pártja, a CDU mindössze 5,5 százalékkal éppen csak átlépte a parlamenti bejutási küszöböt.

Ha a hivatalos végeredmény megerősíti a becslést, ez lesz a CDU legrosszabb tartományi választási szereplése 1949 óta. A szélsőjobboldali párt kormányra kerülése ugyanakkor nem valószínű, mivel a többi politikai erő kizárja a vele való együttműködést.

A vasárnap tartott berlini tartományi választáson a baloldali Die Linke végzett az élen 24,5 százalékkal, a CDU 20 százalékot kapott, az AfD pedig itt is erősödött, és 16 százalékot ért el. Az eredmények különösen a szeptember 6-i szász-anhalti választás fényében súlyosak, ahol az AfD majdnem abszolút többséget szerzett.

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Ez katasztrófa

– jelentette ki Merz a televízióban az exitpollok közzététele után, ugyanakkor jelezte, hogy nem kíván lemondani, és folytatja reformprogramját. A kancellár vasárnapra pártértekezletet hívott össze a további teendők megvitatására. Nyolc konzervatív tartományi miniszterelnök a múlt héten még támogatásáról biztosította, és a párton belül is tisztában vannak azzal, hogy a kormányfő leváltása alkotmányjogilag is bonyolult lenne, ráadásul az utódja ugyanezekkel a mély gazdasági problémákkal szembesülne.

Merz tavaly azzal az ígérettel szerezte meg a kancellári tisztséget, hogy reformokkal húzza ki a stagnálásból a német gazdaságot, ám népszerűtlen nyugdíj-, adó- és egészségügyi intézkedései, valamint sorozatos kommunikációs hibái miatt nem tudta megnyerni a választók bizalmát. Pénteken ugyan még bemutatott egy lakossági tehercsökkentő csomagot, amely a gáz és a gázolaj adójának csökkentését is tartalmazza, ám ez sem tudta megfordítani a hangulatot.

Az AfD alig egy évtized alatt egy marginális euroszkeptikus mozgalomból Németország legnépszerűbb pártjává nőtte ki magát. A párt a külföldi állampolgárok szigorú kitoloncolását, az Oroszországgal való energetikai kapcsolatok helyreállítását és az euróövezetből való kilépést szorgalmazza. Sikersorozata egész Európában aggodalmat kelt, és egyre komolyabb kérdéseket vet fel a többi párt úgynevezett tűzfal-stratégiájával – az AfD-vel való koalíciókötés kategorikus elutasításával – kapcsolatban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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