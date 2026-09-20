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Gyanús ügyről számolt be a miniszter a magyar honvédségnél: 10 millió forintért vettek luxushintót a brit királynak, de végül itthon maradt
Globál

Gyanús ügyről számolt be a miniszter a magyar honvédségnél: 10 millió forintért vettek luxushintót a brit királynak, de végül itthon maradt

MTI
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Portfolio
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Nettó 10,25 millió forintért vásárolt egy egyedi, négyesfogatos hintót a Magyar Honvédség 2023-ban - közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Ruszin-Szendi bejegyzése szerint az előző honvédelmi vezetés

a hintót eredetileg III. Károly brit király 2023-as koronázására szánt reprezentációs ajándéknak szánta.

A királyi család azonban a meghívóban jelezte, hogy a meghívottak csak jelképes ajándékot vigyenek, ezért a már megvásárolt hintó nem került Londonba - tette hozzá.

A miniszter azt írta: a Magyar Honvédség 2023-as közérdekű adatai között

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megnevezéssel szerepel az adásvétel, amelynek szerződéses értéke nettó 10,25 millió forint volt.

Ruszin-Szendi elmondása szerint a hintó mellett mintegy ötmillió forint értékű szerszámzatot, valamint díszegyenruhákat is beszereztek.

A tárcavezető egyebek mellett azt a kérdést vetette fel, hogy milyen honvédségi feladatra szánták a hintót, mennyi ideig állt használaton kívül, mikor és milyen célra alakították át, valamint összességében mennyibe kerültek a kapcsolódó kiadások.

A most feltárt dokumentumok alapján ez nem egy elszigetelt történetnek tűnik, hanem annak a korszaknak egy újabb érdekes lenyomata, amikor a honvédelemre szánt közpénzek felhasználásánál bizonyos döntések szemmel láthatóan egészen más prioritásokat is követtek

- fejtette ki a miniszter, aki 2021 júniusa és 2023 áprilisa között szolgált a Magyar Honvédség vezérkari főnökeként. Idén Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt londoni nagykövetet (címlapképünkön jobb oldalt) váltotta a tárca élén.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: az elmúlt négy év általa kétesnek nevezett ügyeiben feltárják a tényeket, és

ha a körülmények indokolják, feljelentést tesznek, illetve megteszik a szükséges lépéseket.

III. Károly brit király és Kamilla királyné koronázási szertartását 2023. május 6-án tartották a londoni Westminster-apátságban. Az ünnepségen Magyarországot Novák Katalin akkori köztársasági elnök képviselte.

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Címlapkép forrása: MTI

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