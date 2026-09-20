Hatalmas a felháborodás Trump új ötlete miatt: mesterlövészek lephetik el az amerikai főváros egét

Trump egy közösségimédia-bejegyzésében közölte, hogy a hadsereg határozott kérésére döntött úgy, hogy
a mintegy 76 méter magas építményt katonai célokra is alkalmassá teszi.
A tervek szerint a diadalív tetején és a körülötte kialakított téren mesterlövészeket és drónokat vetnének be, az épületben pedig jelentős mennyiségű lőszert tárolnának. Konkrét fenyegetést az elnök nem nevezett meg, az amerikai védelmi minisztérium pedig nem kívánta kommentálni a bejelentést.
A projekt része Trump nagyszabású washingtoni átalakítási terveinek, amelyek közé tartozik a Fehér Ház egykori keleti szárnya helyén épülő, mintegy 400 millió dolláros bálterem-komplexum – amelyet szintén drónbázisként emlegetnek –, valamint a Kennedy Központ átnevezése is. A terveket műemlékvédők és más kritikusok is bírálják, mondván, hogy azok csorbíthatják Washington történelmi arculatát.
Mark Cancian, a washingtoni CSIS kutatóintézet vezető tanácsadója és nyugalmazott tengerészgyalogos ezredes szerint a katonai funkció utólagos indoklásnak tűnik, amellyel az építkezés szükségességét próbálják alátámasztani. Cancian rávilágított, hogy alig másfél kilométerre található a Fort Myer katonai bázis, a Pentagontól pedig mindössze három kilométerre lenne a diadalív. Kérdésesnek nevezte a lőszertárolás logisztikai megvalósíthatóságát és a mesterlövész-állások hasznosságát is.
Az építkezés jogi akadályokba is ütközik. Tanya Chutkan szövetségi bíró a hónap elején elrendelte, hogy a kormányzat köteles legalább 48 órával korábban értesítést küldeni bármilyen helyszíni munkálat megkezdése előtt. A döntés azután született, hogy a belügyminisztérium az illetékes tervezési hatóság végleges jóváhagyása nélkül próbálta elindítani a beruházást.
A Szövetségi Légügyi Hatóság közlése szerint az építmény nem jelent veszélyt a légi közlekedésre, de előírták, hogy a tetejére örökmécsest kell helyezni. Repülésbiztonsági szakértők ugyanakkor aggályaikat fejezték ki a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtér közelsége miatt. Veteránszervezetek emellett pert indítottak az építkezés megakadályozására, azzal érvelve, hogy a diadalív megsemmisítené a Lincoln-emlékmű és az Arlingtoni Nemzeti Temető közötti történelmi panorámát.
Forrás: Reuters
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