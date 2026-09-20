Hatalmas a felháborodás Trump új ötlete miatt: mesterlövészek lephetik el az amerikai főváros egét

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Arlingtoni Nemzeti Temető közelébe tervezett diadalív egyben katonai komplexumként is funkcionálna, ahol drónokat, mesterlövészeket és nagy mennyiségű lőszert helyeznének el. Az elképzelés nemzetbiztonsági indokokra hivatkozik, szakértők ugyanakkor megkérdőjelezik a döntés hátterét.

Trump egy közösségimédia-bejegyzésében közölte, hogy a hadsereg határozott kérésére döntött úgy, hogy

a mintegy 76 méter magas építményt katonai célokra is alkalmassá teszi.

A tervek szerint a diadalív tetején és a körülötte kialakított téren mesterlövészeket és drónokat vetnének be, az épületben pedig jelentős mennyiségű lőszert tárolnának. Konkrét fenyegetést az elnök nem nevezett meg, az amerikai védelmi minisztérium pedig nem kívánta kommentálni a bejelentést.

A projekt része Trump nagyszabású washingtoni átalakítási terveinek, amelyek közé tartozik a Fehér Ház egykori keleti szárnya helyén épülő, mintegy 400 millió dolláros bálterem-komplexum – amelyet szintén drónbázisként emlegetnek –, valamint a Kennedy Központ átnevezése is. A terveket műemlékvédők és más kritikusok is bírálják, mondván, hogy azok csorbíthatják Washington történelmi arculatát.

Mark Cancian, a washingtoni CSIS kutatóintézet vezető tanácsadója és nyugalmazott tengerészgyalogos ezredes szerint a katonai funkció utólagos indoklásnak tűnik, amellyel az építkezés szükségességét próbálják alátámasztani. Cancian rávilágított, hogy alig másfél kilométerre található a Fort Myer katonai bázis, a Pentagontól pedig mindössze három kilométerre lenne a diadalív. Kérdésesnek nevezte a lőszertárolás logisztikai megvalósíthatóságát és a mesterlövész-állások hasznosságát is.

Az építkezés jogi akadályokba is ütközik. Tanya Chutkan szövetségi bíró a hónap elején elrendelte, hogy a kormányzat köteles legalább 48 órával korábban értesítést küldeni bármilyen helyszíni munkálat megkezdése előtt. A döntés azután született, hogy a belügyminisztérium az illetékes tervezési hatóság végleges jóváhagyása nélkül próbálta elindítani a beruházást.

A Szövetségi Légügyi Hatóság közlése szerint az építmény nem jelent veszélyt a légi közlekedésre, de előírták, hogy a tetejére örökmécsest kell helyezni. Repülésbiztonsági szakértők ugyanakkor aggályaikat fejezték ki a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtér közelsége miatt. Veteránszervezetek emellett pert indítottak az építkezés megakadályozására, azzal érvelve, hogy a diadalív megsemmisítené a Lincoln-emlékmű és az Arlingtoni Nemzeti Temető közötti történelmi panorámát.

Forrás: Reuters

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