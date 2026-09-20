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Hiába nem akarja visszacsinálni a brexitet a miniszterelnök, egyértelmű a többségi vélemény: nem kell félmegoldás
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Hiába nem akarja visszacsinálni a brexitet a miniszterelnök, egyértelmű a többségi vélemény: nem kell félmegoldás

MTI
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A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU-tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov által a Best for Britain nevű, gazdasági elemzők és politikatudományi kutatók alkotta EU-párti civil szervezet számára 11 927 brit állampolgár bevonásával elvégzett országos vizsgálat kimutatta, hogy

a 632 angliai, walesi és skóciai választókörzet közül 628-ban a brexit megfordítása a brit-eu kapcsolatok szorosabbra vonásának legnépszerűbb módja.

A kivételt képező négy választókerületet a Nigel Farage vezette radikálisan EU-ellenes Reform UK párt képviseli a londoni alsóházban.

A reprezentatív felmérés szerint a teljes választói minta 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közeledés lehetséges módjai közül leginkább Nagy-Britannia újbóli EU-csatlakozását szeretné. Ez magasan a legnagyobb arány az összes többi lehetőség támogatottságához képest, és a kutatásból kitűnik, hogy

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a britek elenyésző kisebbsége pártolná a "félmegoldásokat":

  • a résztvevők alig 6 százaléka támogatná például, hogy Nagy-Britannia csak az EU egységes belső piacára lépjen vissza,
  • és mindössze 5 százalék helyeselné, ha az ország csak az EU vámuniójának lenne ismét a tagja.
  • A válaszadók 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közeledés helyett inkább még tovább lazítaná Nagy-Britannia és az EU kapcsolatait.

A csaknem hét éve megszűnt EU-tagság maradéktalan helyreállítását az országos átlagon belül a kormányzó Munkáspárt szavazótáborának 55 százaléka, a Liberális Demokraták 56 százaléka, a Zöldek 67 százaléka szeretné.

A legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt híveinek 20 százaléka látná szívesen Nagy-Britannia visszatérését az EU-ba.

Keir Starmer előző és Andy Burnham jelenlegi brit miniszterelnök egyaránt kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba,

de a kormányzó Munkáspárton belül mind erőteljesebb vita bontakozik ki ebben a kérdésben.

Ennek egyik legerőteljesebb megnyilvánulásaként Sadiq Khan, London munkáspárti polgármestere nemrégiben kijelentette, hogy a Labour következő választási programjának tartalmaznia kell Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz. Wes Streeting védelmi miniszter néhány hete egy politikai rendezvényen "katasztrofális hibának" nevezte a kilépést az EU-ból, és szintén kijelentette, hogy Nagy-Britanniának "egy napon" vissza kell térnie az Európai Unióba.

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