"Itt valaki biztosan megbolondult, Oroszországot nem lehet legyőzni!" – Óvatosságra intett az államfő Robert Fico szavai után

Nagyon meg kell fontolni a szavakat a NATO 5. cikkelyével kapcsolatos kijelentéseknél - jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi tévés vitaműsorban Robert Fico miniszterelnök azon kijelentésére reagálva, hogy az ukrajnai háború nem Szlovákia és nem a NATO háborúja, és kormánya valódi ok nélkül nem vezényelne katonákat külföldre harcolni.

Az államfő Fico egyik szombati nyilatkozatával kapcsolatban úgy vélekedett: a miniszterelnök szavait afféle figyelmeztetésként kell értelmezni arra vonatkozóan, hogy nem szabad ingerelni Oroszországot, nehogy támadás érje valamely szövetségi partnert, és emiatt a NATO-nak a kölcsönös védelemről szóló 5. cikkelyét kellene alkalmazni.

Mindazonáltal nem szabad azt sem üzenni, hogy Szlovákia konfliktus esetén félreállna

- jelentette ki.

Fico szombat esti közösségi médiás videóbejegyzésében kijelentette: "Az Oroszország és Ukrajna közötti háború – még ha Oroszország részéről a nemzetközi jog megsértéséről van is szó – nem a mi háborúnk, és nem is a NATO háborúja." Majd leszögezte:

az én kormányom idején senki nem küldhet kitalált okokra hivatkozva szlovák katonákat az ország területén kívülre harcolni sem Oroszország, sem más ország ellen.

Miután csődöt mondott az a stratégia, hogy Oroszországot az ukrajnai háború révén tegyék tönkre, most néhány nyugati politikus arra a meggyőződésre jutott, hogy amennyiben ez nem megy az ukrán hadsereg segítségével, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy közvetlen konfliktus robbanjon ki a NATO és Oroszország között - fejtegette.

Itt valaki biztosan megbolondult! Oroszországot nem lehet legyőzni egy konvencionális háborúban, csak atomfegyverekkel. Aki pedig ismeri Oroszország atomarzenálját, az tudja, hogy ez a valóságban mit jelentene

- hangsúlyozta Fico.

A miniszterelnök aláhúzta: mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Szlovákiát ne húzzák bele semmiféle felelőtlen háborús kalandba. Ha valaki háborús konfliktust akar kirobbantani a NATO és Oroszország között saját érdekből, akkor neki kell viselnie ezért a teljes felelősséget, és nem háríthatja át más NATO-tagállamokra - tette hozzá.

Ürügyet találni háború indítására könnyű, de azt sem nehéz felismerni, hogy mikor ér valódi fegyveres támadás egy NATO-tagállamot - mondta. Ha valódi fegyveres támadás ér egy tagállamot, a NATO 5. cikkelye szerint akkor is számos lehetőség van a támogatására a szövetségen belül - tette hozzá.

Kérem, vessünk véget a hamis szolidaritásról szóló beszédnek! Az Európai Unióban nem vagyunk képesek megvalósítani ezt a szolidaritást még a villanyáram esetében sem, nem hogy még a katonák leöldösésében! Tekintsük az illegális migrációt! Hol van a szolidaritás a Schengen-övezet határainak ellenőrzésénél? És számtalan hasonló példát hozhatnánk arra, hogy a szolidaritás csak papíron létezik az Európai Unióban

- hangsúlyozta Robert Fico.

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