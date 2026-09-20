Kemény migránsszabályok jönnek az olasz iskolákban: betiltják a burka és a nikáb viselését, korlátozzák a külföldi diákok létszámát

Az olasz kormány egyik következő ülésén törvényerejű rendeletet alkot a külföldi tanulók osztályonkénti számának korlátozásáról, valamint a burka és a nikáb viselésének betiltásáról az oktatási intézményekben - jelentette be vasárnap Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

A burka az egész testet és az arcot is teljesen elfedő muszlim viselet, a nikáb pedig olyan fejkendő, amely eltakarja az arcot és a fejet, csak a szemeknek hagyva egy keskeny rést.

Ezenkívül kötelezővé teszik, hogy

a súlyos iskolai beilleszkedéssel küzdő külföldi tanulók szülei megtanuljanak olaszul

- tette hozzá a kormányfő.

Meloni pártjának, az Olasz Testvéreknek (FdI) az ifjúsági szekciója (Gioventu Nazionale) által megrendezett római találkozó vasárnapi zárónapján szólalt fel, és egyebek között oktatási kérdéseket érintett.

Nem létezik, hogy egy olaszországi osztályban az olasz gyerekek érezzék magukat sarokba szorítva, mert kisebbségbe kerültek. Nem lehetséges. Hazugság mindezt integrációnak nevezni, kényelmes hazugság azoktól, akik ideológiából táplálkoznak, akik erkölcsöt prédikálnak a szalonokban, aztán saját gyerekeiket olyan iskolákba járatják, ahol ez a probléma nem létezik

- hangsúlyozta a balközép ellenzékre utalva.

Úgy vélte, a közoktatás jelenlegi helyzete az 1968-as eszmék "legnagyobb kudarcának" számít, "annak a forradalomnak, amely mindenki számára biztosítani akarta az oktatást, de pont az ellenkezőjét érte el".

Az Ansa hírügynökség által vasárnap idézett adatok szerint az olasz oktatási intézményekben az óvodás korosztálytól az érettségiig 930 ezer a nem olasz tanulók száma, ami az összlétszám 11,6 százalékát teszi ki.

Meloni szavait az elsők között Antonello Giannelli, az iskolaigazgatók szövetségének (ANP) elnöke kommentálta, aki szerint a gyakorlatban nehéz megvalósítani a külföldi tanulók számának korlátozását, főleg olyan kerületekben, ahol a külföldi családok többségben vannak.

A baloldali Demokrata Párt (PD) oktatási felelőse, Irene Manzi emlékeztetett arra, hogy az osztályokban jelenleg is 30 százalékban maximálják a külföldi diákok arányát.

"A pártpódiumról bejelentett kormányintézkedésnek, amely az osztályokban bevezetendő korlátozásról, családokat érintő kötelezettségekről és az öltözködésre vonatkozó tiltásokról szól, semmi köze az iskolákhoz, annál több köze van viszont a szélsőjobbnak szóló üzenethez" - hangoztatta Manzi. Hozzátette, hogy a Giorgia Meloni által külföldi tanulóknak nevezett diákok közül sokan Olaszországban születtek, ott nőnek fel, és a "mi gyerekeink padtársai".

A Melonival szövetséges Liga jobboldali párt vasárnapi találkozóján, a lombardiai Pontida mezején a Collectif Nemesis francia jobboldali feminista csoport tagjai burkában léptek fel, majd "Szabadság!" felkiáltással megszabadultak a fekete ruháktól.

A veszély nem a szovjet tankokkal érkezik, hanem az iszlám fanatizmussal és terrorizmussal, a Korán politikai felhasználásával a jogok és a szabadság eltörlésére

- hangoztatta Matteo Salvini, a Liga vezetője, aki az iszlám központok és mecsetek építésének betiltását sürgette.

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