Kemény migránsszabályok jönnek az olasz iskolákban: betiltják a burka és a nikáb viselését, korlátozzák a külföldi diákok létszámát

A burka az egész testet és az arcot is teljesen elfedő muszlim viselet, a nikáb pedig olyan fejkendő, amely eltakarja az arcot és a fejet, csak a szemeknek hagyva egy keskeny rést.
Ezenkívül kötelezővé teszik, hogy
a súlyos iskolai beilleszkedéssel küzdő külföldi tanulók szülei megtanuljanak olaszul
- tette hozzá a kormányfő.
Meloni pártjának, az Olasz Testvéreknek (FdI) az ifjúsági szekciója (Gioventu Nazionale) által megrendezett római találkozó vasárnapi zárónapján szólalt fel, és egyebek között oktatási kérdéseket érintett.
Nem létezik, hogy egy olaszországi osztályban az olasz gyerekek érezzék magukat sarokba szorítva, mert kisebbségbe kerültek. Nem lehetséges. Hazugság mindezt integrációnak nevezni, kényelmes hazugság azoktól, akik ideológiából táplálkoznak, akik erkölcsöt prédikálnak a szalonokban, aztán saját gyerekeiket olyan iskolákba járatják, ahol ez a probléma nem létezik
- hangsúlyozta a balközép ellenzékre utalva.
Úgy vélte, a közoktatás jelenlegi helyzete az 1968-as eszmék "legnagyobb kudarcának" számít, "annak a forradalomnak, amely mindenki számára biztosítani akarta az oktatást, de pont az ellenkezőjét érte el".
Az Ansa hírügynökség által vasárnap idézett adatok szerint az olasz oktatási intézményekben az óvodás korosztálytól az érettségiig 930 ezer a nem olasz tanulók száma, ami az összlétszám 11,6 százalékát teszi ki.
Meloni szavait az elsők között Antonello Giannelli, az iskolaigazgatók szövetségének (ANP) elnöke kommentálta, aki szerint a gyakorlatban nehéz megvalósítani a külföldi tanulók számának korlátozását, főleg olyan kerületekben, ahol a külföldi családok többségben vannak.
A baloldali Demokrata Párt (PD) oktatási felelőse, Irene Manzi emlékeztetett arra, hogy az osztályokban jelenleg is 30 százalékban maximálják a külföldi diákok arányát.
"A pártpódiumról bejelentett kormányintézkedésnek, amely az osztályokban bevezetendő korlátozásról, családokat érintő kötelezettségekről és az öltözködésre vonatkozó tiltásokról szól, semmi köze az iskolákhoz, annál több köze van viszont a szélsőjobbnak szóló üzenethez" - hangoztatta Manzi. Hozzátette, hogy a Giorgia Meloni által külföldi tanulóknak nevezett diákok közül sokan Olaszországban születtek, ott nőnek fel, és a "mi gyerekeink padtársai".
A Melonival szövetséges Liga jobboldali párt vasárnapi találkozóján, a lombardiai Pontida mezején a Collectif Nemesis francia jobboldali feminista csoport tagjai burkában léptek fel, majd "Szabadság!" felkiáltással megszabadultak a fekete ruháktól.
A veszély nem a szovjet tankokkal érkezik, hanem az iszlám fanatizmussal és terrorizmussal, a Korán politikai felhasználásával a jogok és a szabadság eltörlésére
- hangoztatta Matteo Salvini, a Liga vezetője, aki az iszlám központok és mecsetek építésének betiltását sürgette.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vitézy Dávid: a kormány büntetőfeljelentést tesz Mészáros és Szíjj ellen - "A hűtlen kezelés körülményei fennállnak"
A miniszter szerint a szerződés jogszerűtlen, többszörösen túlárazott.
Zelenszkij nem várt bejelentést tett: Trump elnökkel találkozik New Yorkban
Telefonon egyeztettek.
Kemény migránsszabályok jönnek az olasz iskolákban: betiltják a burka és a nikáb viselését, korlátozzák a külföldi diákok létszámát
Kötelező nyelvtanulás jön a szülőknek.
Váratlan fordulat Berlinben: hatalmasat bukhattak a kormányzó pártok
A radikális Baloldal (Die Linke) vezet Berlinben az exit pollok szerint.
Érkezik az ötvenezer forintos pénzeső 400 ezer magyar családnak, megjelentek a részletek
November 30-ig jönnek az utalványok.
Váratlanul ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea
Fokozódik a feszültség a térségben.
Végre egy EU-lista, amelynek az élére Magyarország ugrott – csak hát van itt egy kis turpisság
Nehezen kibogozható statisztikai fordulat is áll a látványos siker mögött.
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.