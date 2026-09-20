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Készül a drasztikus amerikai lépés: teljesen ellehetetlenítenék a nemzetközi bíróságot
Globál

Készül a drasztikus amerikai lépés: teljesen ellehetetlenítenék a nemzetközi bíróságot

Portfolio
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A Wall Street Journal vasárnapi értesülései szerint a Trump-kormányzat szankciók bevezetésére készül a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ellen.

Az amerikai lap hivatalos forrásokra és az általa megtekintett dokumentumokra hivatkozva azt írja, hogy

a szankciók hat-hét hónapos türelmi időszak után lépnének életbe

Ezt követően pedig gyakorlatilag minden tranzakciót megtiltanának az ICC-vel szemben.

A Reuters hírügynökség független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni az értesülést.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Mouneb Taim/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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