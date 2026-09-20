Kiakadtak Amerika szövetségesei: egymás után lőtte ki a rakétákat a sötét atomhatalom, veszélyben az egész világ békéje?

Észak-Korea vasárnap két rakétaindítási kísérletet hajtott végre háromórányi különbséggel kelet felé - közölte a dél-koreai hadsereg.

A szöuli vezérkar első, rövid közleménye szerint Észak-Korea egy azonosítatlan lövedéket indított el a Keleti-tenger, vagyis a Japán-tenger irányába. Később ezt úgy pontosították, hogy vasárnap délután hely idő szerint 3 óra körül Vonszan település térségében történt egy indítás, és

a fegyvert a Hvaszong-11 rakétaosztályhoz tartozó ballisztikus rakétaként azonosították.

Ez mintegy 450 kilométeres pályát futott be, mielőtt a tengerbe csapódott.

A vezérkar közlése szerint három órával később történt egy második indítás, de ennek részleteiről még nem állt rendelkezésre információ.

A japán védelmi minisztérium szintén azt közölte, hogy az első rakéta ballisztikus volt. Az NHK japán közszolgálati műsorszolgáltató szerint

a lövedék Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott a tengerbe.

A dél-koreai nemzetbiztonsági tanács máris elítélte az újabb kísérleteket, emlékeztetve arra, hogy Észak-Korea nyolc nappal korábban is hajtott végre ilyeneket több rövidhatótávolságú ballisztikus rakétával, amit később tűzerőgyakorlatnak nevezett. A testület felszólította Phenjant, hogy haladéktalanul szüntesse be a rakétateszteket, mert ezekkel megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának rá vonatkozó határozatait.

A Nikkei című japán lap jelentése szerint Japán is tiltakozott lehetséges diplomáciai csatornáin keresztül az észak-koreai hatóságoknál.

Észak-Korea kísérletsorozata veszélyezteti Japán, a régió és a nemzetközi közösség békéjét és biztonságát

- idézte a Nikkei Koidzumi Sindzsiró védelmi minisztert.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) éppen a minap ítélte el Észak-Koreát amiatt, hogy folytatja nukleáris programjának fejlesztését, Phenjan ezt szombaton visszautasította azzal, hogy "semmilyen hatással" nincs álláspontjára.

Észak-Korea 2006-ban hajtotta végre első atomkísérletét, azóta a ballisztikus rakéták széles tárházát fejlesztette ki, és 2023-ban beleírta nukleáris hatalmi státuszát az alkotmányába.

Címlapkép forrása: MTI