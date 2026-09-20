Kiverte a biztosítékot Robert Fico kijelentése – A szomszédos államfő is keményen beszólt

Petr Pavel cseh államfő súlyosnak nevezte vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnök szombati nyilatkozatát, miszerint nem szeretné, ha Szlovákia részesévé válna valamilyen külföldi katonai konfliktusnak a NATO alapokmányának 5. cikkelye alapján.

Fico azt mondta egy közösségi médiás videóbejegyzésében: az ukrajnai háború nem Szlovákia háborúja, de fennáll a veszélye annak, hogy európai fegyveres konfliktus lesz belőle, amelybe a NATO-szerződés 5. cikkelye alapján Szlovákia is bekeveredne.

Pavel kifejezte abbéli reményét, hogy Csehország nem kezd el így gondolkodni.

Ez egy nagyon súlyos nyilatkozat, amelyet komolyan kellene vennünk, és amelyről semmiképpen nem szabadna példát vennünk. Az 5. cikkely egyértelműen a szolidaritás és a kölcsönös felelősség kinyilvánítása

- mutatott rá a cseh államfő.

"Ha bárki azt mondja, örül, hogy a NATO tagja, vagy más szavakkal, hogy véd minket a NATO, de nem hajlandó bekapcsolódni (a közös védekezésbe abban az esetben sem), ha bármelyik tagállamot támadás éri, akkor nem értette meg, mi a szolidaritás. Szilárd meggyőződésen, hogy Csehország nem kezd el így gondolkodni" - mondta Pavel újságíróknak vasárnapi sajtótájékoztatóján a prágai repülőtéren, mielőtt az Egyesült Államokba utazott az ENSZ Közgyűlésének ülésszakára.

Fico a héten elhangzott beszédére vasárnap Petr Pellegrini szlovák köztársasági elnök is reagált. Az elnök a Joj 24 kereskedelmi televízióban vasárnap kijelentette: Szlovákiának nem szabad megkérdőjeleznie kötelezettségvállalásait.

"Nem küldhetünk olyan jelzéseket, hogy Szlovákia konfliktus esetén félreáll" - mondta Pellegrini. Aláhúzta: a NATO-tagságnak vannak előnyei, de származik belőle kötelezettség is, amelyeket teljesíteni kell.

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