Moszkva ostroma: olajfinomítót és lakóépületeket is elértek az ukrán drónok - háborús híreink vasárnap

A mosztkvai dróntámadásban orosz választási tisztviselő is életét vesztette
Két ember, köztük egy választási tisztviselő vesztette életét egy civil buszt ért dróntámadásban a Moszkva által ellenőrzött Herszon megyei területen – közölte Ella Pamfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke az orosz parlamenti választás utolsó napján.
Az orosz állami hírügynökség, a RIA beszámolója szerint a támadásban egy másik ember is meghalt. A választásokat Vlagyimir Putyin a háború társadalmi támogatottságának tesztjeként igyekezett beállítani, ezért a támadás politikailag különösen érzékeny időpontban történt. Az ukrán fél egyelőre nem kommentálta az értesülést.
Magánházba csapódott egy orosz drón, egy anya és ikergyermekei haltak meg
Négy ember, köztük három gyermek vesztette életét az éjszakai orosz dróntámadásokban az ukrajnai Kijevi régióban – közölték vasárnap a helyi hatóságok.
Az ukrán katasztrófavédelem szerint egy orosz drón egy magánházba csapódott, amelyben egy anya és hároméves ikergyermekei tartózkodtak. Mindhárman meghaltak. A régió kormányzója szerint egy másik körzetben egy kislány is életét vesztette a támadásban szerzett sérülései miatt, miután a kórházban halt meg.
A Kijevi régió több mint egy napon át állt orosz támadás alatt, amely öt járásban összesen 31 helyszínen okozott károkat.
A legsúlyosabban a fővárostól délnyugatra található Fastiv járás érintett: ott 24 helyszínen, köztük lakóházakban, ipari és közműlétesítményekben, egy mezőgazdasági vállalkozás területén és járművekben keletkeztek károk.
Oroszország az elmúlt hetekben folyamatosan támadja drónokkal Kijevet és a környező régiót. A mostani csapások a vasárnapra virradó éjszaka Moszkva térségét ért nagyszabású ukrán dróntámadással párhuzamosan történtek.
Moszkva ostroma: olajfinomítót és lakóépületeket is elértek az ukrán drónok
Nagyszabású ukrán dróntámadás érte vasárnapra virradóra Moszkvát és a főváros környékét.
Az orosz hatóságok szerint a légvédelem több mint 150 drónt semmisített meg, a támadásban azonban így is károk keletkeztek, és tűz ütött ki a moszkvai olajfinomítónál.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a drónok több hullámban közelítették meg a fővárost.
- A támadás érintette a Moszkvától délkeletre található Szofjinó logisztikai ipari parkját, valamint
- a Kapotnya városrészben működő moszkvai olajfinomítót is.
A helyszíneken az orosz beszámolók szerint mindössze a lehulló roncsok miatt keletkeztek tüzek,.
A Moszkvai területen található Ramenszkojéban mintegy 400 embert, köztük 70 gyermeket kellett kitelepíteni, miután drónok csapódtak be, és több lakóépület is megsérült. Az orosz hatóságok szerint a támadásnak legalább két halálos áldozata van a régióban, Moszkva városában azonban nem számoltak be halálesetről. A moszkvai olajfinomítóban keletkezett károk pontos mértéke egyelőre nem ismert.
Az orosz védelmi minisztérium külön közlése alapján szombaton este nyolc óráig 288 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el Oroszország 12 régiója felett. Reuters szerint az orosz hatóságok szombat óta összesen több mint 1600 drón lelövéséről számoltak be, ezek közül mintegy 450 Moszkva térsége felé tartott.
A két adat eltérő időszakokra vonatkozik, és az állításokat független forrásból nem lehetett teljes körűen ellenőrizni.
Közben Ukrajnában is légiriadókat rendeltek el ballisztikus fenyegetés miatt. A Kijevi területen egy vállalatot ért találat, de a jelenleg ismert adatok alapján az orosz támadás nem járt olyan kiterjedt pusztítással vagy áldozatszámmal, mint a szeptember 17-i, több ukrán várost érintő rakéta- és dróncsapás.
Oroszország és Ukrajna közben továbbra sem hajtja végre a Washington által szorgalmazott, az energetikai infrastruktúra kölcsönös támadásának leállításáról szóló megállapodást. A moszkvai támadás különösen érzékeny időpontban történt, mivel
Oroszországban vasárnap zárul a parlamenti választás.
Szobjanyin és más orosz vezetők szerint Ukrajna a szavazás megzavarására törekedett, Kijev azonban egyelőre nem vállalta hivatalosan a támadást.
A mostani dróntámadás előzménye, hogy Oroszország péntek este és éjjel több ukrán települést is támadott. Szumiban egy irányított bomba egy lakóházat talált el, két ember meghalt, heten pedig megsebesültek, köztük egy 13 éves kislány; Balaklijában további két ember vesztette életét az orosz csapásokban.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közben arról számolt be, hogy dróntámadás érte a nyugat-oroszországi kurszki atomerőmű egyik hűtőtornyát, de a Roszatom szerint nem keletkezett érdemi kár,
a reaktor teljes kapacitással működik, és a sugárzási szint sem változott.
A szombati nap diplomáciai és katonai szempontból is fontos volt, mivel Zelenszkij Kárpátalja térségében nyolc állam - köztük Magyarország - részvételével új regionális együttműködési keretet indított el. Donald Trump amerikai elnök eközben aláírta az új, Oroszország energia- és hadiiparát, valamint árnyékflottáját célzó szankciós törvényt.
Washington emellett 2,7 milliárd dolláros, elsősorban légvédelmi és drónelhárító eszközöket tartalmazó fegyvereladási csomagot hagyott jóvá Ukrajna számára.
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