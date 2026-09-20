Német választások: válságértekezletet hívott össze Merz, újabb áttörésre készül az AfD

Ahogy arról részletesen írtunk a Portfolio-n is, vasárnap mintegy négymillió német választópolgár járul az urnákhoz vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában. A két tartományi választás újabb komoly politikai próba lehet Friedrich Merz kancellár és a kormányzó CDU számára, miközben az AfD előretörése tovább folytatódhat.
A szavazóhelyiségek helyi idő szerint reggel 8 órakor nyíltak meg, az első eredménybecslések 18 órakor várhatók.
Merz a voksolás miatt lemondta New York-i útját, és válságértekezletet hívott össze a CDU számára.
A kancellár pártja két héttel ezelőtt súlyos vereséget szenvedett Szász-Anhaltban, ahol az AfD a szavazatok 43,8 százalékával fölényesen győzött, míg a CDU mindössze 17,2 százalékot szerzett.
Mecklenburg-Elő-Pomerániában a felmérések szerint az AfD és a tartományt vezető, népszerű Manuela Schwesig vezette SPD fej fej mellett állhat.
- Az AfD támogatottsága 37,
- az SPD-é 35 százalék körül alakulhat,
- a CDU pedig veszélyesen közel kerülhet az ötszázalékos parlamenti küszöbhöz. A kereszténydemokraták kiesése történelmi vereséget jelentene.
Berlinben más a helyzet, de a CDU számára ott is komoly a tét. A párt és a radikális Baloldal, a Die Linke nagyjából 20 százalékon állhat, őket az AfD követi mintegy 18 százalékkal. Egy berlini CDU-vereség különösen kellemetlen lenne a kancellárnak, ha azt a Die Linke okozná, amely azzal támadja Merzet, hogy leépíti a jóléti államot.
Merz a hivatalba lépése óta a stagnáló gazdaság fellendítését, az ország újrafegyverzését és az illegális bevándorlás visszaszorítását ígéri, de ezekkel egyelőre nem sikerült megállítania az AfD erősödését.
A párt országos szinten is az első helyre került a közvélemény-kutatásokban, miközben a kancellár népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt. A helyzetet a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró energiaárak is nehezítik: a dízel átlagára szombaton literenként 2,42 euróra emelkedett, amire a kormány őszre mintegy 17 eurócentes adókedvezménnyel reagált.
Címlapkép forrása: EU
Újabb rakétát lőtt ki Észak-Korea, rendkívüli ülést tartottak Szöulban
Japán szerint ballisztikus töltet sűrolta a felségvízeit.
Német gazdaság: háromszor akkora növekedést várnak, mint néhány hónapja
Jók a kilátások, de már kódolva lehet a kifulladás is.
Innen már nincs visszaút: szintet ugrott a mesterséges intelligencia a pénzügyi szektorban
Két év alatt éles üzemi technológiává vált az ügynökalapú AI a pénzügyi szektor legnagyobb szereplőinél.
Német választások: válságértekezletet hívott össze Merz, újabb áttörésre készül az AfD
A német kancellár inkább lemondta amerikai útját.
Meghibásodás Pakson - azonnal csökkenteni kellett a termelést
Már dolgoznak a hiba elhárításán.
Még a halálozási adatokban is kimutatható, milyen fontos szerepet töltenek be hőség idején a fák a városokban
Fontos lenne a 3–30–300-as szabálynak megfelelni.
Sorsfordító szavazáson dől el, hogy tovább menetel-e a német szélsőjobboldal – Teljesen elszabadulhat a pokol?
Vagy győzhet a "nő a kék ellen"?
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.