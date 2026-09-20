Német választások: válságértekezletet hívott össze Merz, újabb áttörésre készül az AfD

Újabb súlyos politikai próba elé néz Friedrich Merz kancellár, mivel a német szélsőjobb történelmi áttörése után ismét választásokon erősödhet meg az AfD. A vasárnapi berlini és Mecklenburg-Elő-Pomerániai voksolás eredménye az országos politikára és a meggyengült kormányfő jövőjére is hatással lehet.

Ahogy arról részletesen írtunk a Portfolio-n is, vasárnap mintegy négymillió német választópolgár járul az urnákhoz vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában. A két tartományi választás újabb komoly politikai próba lehet Friedrich Merz kancellár és a kormányzó CDU számára, miközben az AfD előretörése tovább folytatódhat.

A szavazóhelyiségek helyi idő szerint reggel 8 órakor nyíltak meg, az első eredménybecslések 18 órakor várhatók.

Merz a voksolás miatt lemondta New York-i útját, és válságértekezletet hívott össze a CDU számára.

A kancellár pártja két héttel ezelőtt súlyos vereséget szenvedett Szász-Anhaltban, ahol az AfD a szavazatok 43,8 százalékával fölényesen győzött, míg a CDU mindössze 17,2 százalékot szerzett.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában a felmérések szerint az AfD és a tartományt vezető, népszerű Manuela Schwesig vezette SPD fej fej mellett állhat.

Az AfD támogatottsága 37,

az SPD-é 35 százalék körül alakulhat,

a CDU pedig veszélyesen közel kerülhet az ötszázalékos parlamenti küszöbhöz. A kereszténydemokraták kiesése történelmi vereséget jelentene.

Berlinben más a helyzet, de a CDU számára ott is komoly a tét. A párt és a radikális Baloldal, a Die Linke nagyjából 20 százalékon állhat, őket az AfD követi mintegy 18 százalékkal. Egy berlini CDU-vereség különösen kellemetlen lenne a kancellárnak, ha azt a Die Linke okozná, amely azzal támadja Merzet, hogy leépíti a jóléti államot.

Merz a hivatalba lépése óta a stagnáló gazdaság fellendítését, az ország újrafegyverzését és az illegális bevándorlás visszaszorítását ígéri, de ezekkel egyelőre nem sikerült megállítania az AfD erősödését.

A párt országos szinten is az első helyre került a közvélemény-kutatásokban, miközben a kancellár népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt. A helyzetet a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró energiaárak is nehezítik: a dízel átlagára szombaton literenként 2,42 euróra emelkedett, amire a kormány őszre mintegy 17 eurócentes adókedvezménnyel reagált.

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