Példátlan léptékű, elsöprő támadás érte Moszkvát a választás napján: több mint 1600 ukrán drónt lőttek le a főváros felett

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon úgy fogalmazott, a
példátlan támadás célja egyértelműen a választás megzavarása volt, ám az ellenség nem járt sikerrel.
Az orosz védelmi minisztérium vasárnap reggeli közlése szerint
a légvédelem az éjszaka folyamán 1110 ukrán drónt fogott el vagy semmisített meg Oroszország felett.
Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek közül 450-et Moszkva közelében semmisítettek meg. Elismerte, hogy ennek ellenére néhány drón elérte a fővárosi olajfinomítót és hogy találat ért egy lakóházat is, de beszámolója értelmében személyi sérülés nem történt - számol be az MTI.
A moszkvai polgármester által szombaton közzétett adatok értelmében a megelőző egy hét alatt, szeptember 12. reggel fél kilenc és 19. fél kilenc között 2022 ukrán drón tartott az orosz fővárosra. Legtöbbjüket már nagy távolságra semlegesítették, de 186-ot már Moszkva közelében lőttek le.
Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója a Teleram-csatornáján azt írta, hogy az általa irányított területen két ember életét vesztette, húszan pedig – köztük három gyermek – megsebesültek ukrán drónoktámadások következtében. 15 sérültet kórházba szállítottak.
Ramenszkojéban egy lezuhant drón tüzet okozott egy húszemeletes ház tetőzetén, az épületből mintegy négyszáz ember embert evakuáltak, köztük hetven gyermeket. Húsz autóban károk keletkeztek.
A háromnapos voksolás az orosz hatóságok állítása szerint jórészt zavartalanul zajlott, bár szombaton kibertámadásokat jelentettek a moszkvai online szavazási rendszer ellen. A részvételi arány vasárnap kora délutánra meghaladta az 50 százalékot.
Az Állami Duma megválasztása
az első szövetségi szintű voksolás azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában teljes körű háborút indított Ukrajna ellen.
Vlagyimir Putyin orosz elnök a szavazás tétjének a háború melletti kiállást állította be, és televíziós beszédében hangsúlyozta, hogy az eredmény az ukrán fronton harcoló katonák mögötti nemzeti egységet bizonyítja majd.
A választás kimenetele a szakértők szerint előre borítékolható, a kormányzó Egységes Oroszország párt bizonyára meg fogja őrizni a Duma feletti ellenőrzést.
A háborúellenes jelöltek indulását nagyrészt ellehetetlenítették.
Az indulástól eltiltott Jabloko párt talpon maradt 98 indulója ugyanakkor retorziótól tart, miután a bíróságok a párt két vezető politikusát is börtönbüntetéssel sújtották. A Jabloko elnöke, Nyikolaj Ribakov (címlapképünkön) tiltakozás gyanánt érvénytelenül szavazott, a szavazólapra pártja nevét és a "Békéért" feliratot írta.
A berlini NEST elemzőközpont – amelyet a Kreml által "külföldi ügynöknek" minősített Mihail Hodorkovszkij társalapított – úgy véli,
a választás a kiszámíthatósága ellenére is kínos helyzetet teremthet a Kreml számára a növekvő gazdasági nehézségek közepette.
Az elemzők arra számítanak, hogy a háború következményeiből fakadó feszültség és elégedetlenség a rendszeren belüli ellenzéki pártok, különösen a kommunisták és az Új Emberek párt felé terelheti a szavazatokat, még ha ezek a formációk a kulcskérdésekben rendre az Egységes Oroszországgal együtt is szavaznak.
Kijev, amely a hadiállapot miatt felfüggesztette saját választásait, az orosz voksolást "álválasztásnak" minősítette.
Az orosz védelmi tárca szerint az éjjel a Kijev megyei Bojarka településen orosz csapások érték Fire Point vállalat raktárát, amelyben nagy hatótávolságú drónok alkatrészeit és indítórakétáit tárolták. Odessza kikötőjében orosz találat ért egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a várostól másfél kilométerre északra pedig a Nova Posta szállítmányozási cég logisztikai központját is.
Az orosz választás első eredményeit vasárnap este teszik közzé, a részletesebb adatok pedig hétfőn válnak elérhetővé.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Anatolij Malcev
Olyan differenciált adóemelés jön, amelyet ritkán látni
A kevésbé káros termékek felé terelhet a kormány.
Dacos üzenetet kapott Donald Trump – Mikor érhet véget a háború?
Megszólalt a vezetés a Hormuzi-szoros sorsáról.
Gyanús ügyről számolt be a miniszter a magyar honvédségnél: 10 millió forintért vettek luxushintót a brit királynak, de végül itthon maradt
Ha szükséges, feljelentést tesznek a tárcavezető szerint.
Megjött a fordulat a home office-háborúban: megmérték, hatékonyabbak-e az irodában dolgozók
A Savills és a CoreNet közös felmérése.
Macron és Carney erős üzenetet küldött Trumpnak
Jelképes helyen találkozott FRanciaország és Kanada vezetője.
Újabb rakétát lőtt ki Észak-Korea, rendkívüli ülést tartottak Szöulban
Japán szerint ballisztikus töltet sűrolta a felségvízeit.
Német gazdaság: háromszor akkora növekedést várnak, mint néhány hónapja
Jók a kilátások, de már kódolva lehet a kifulladás is.
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.