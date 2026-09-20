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Példátlan léptékű, elsöprő támadás érte Moszkvát a választás napján: több mint 1600 ukrán drónt lőttek le a főváros felett
Globál

Példátlan léptékű, elsöprő támadás érte Moszkvát a választás napján: több mint 1600 ukrán drónt lőttek le a főváros felett

Portfolio
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MTI
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A moszkvai polgármester szerint Ukrajna a valaha volt legtöbb drónnal csapott le az orosz fővárosra a parlamenti választás utolsó, harmadik napján. A moszkvai légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le. A csapássorozat két halálos áldozatot követelt a Moszkvai területen, és további két ember vesztette életét az orosz megszállás alatt álló Herszon régióban, köztük egy választási tisztviselő. Egy moszkvai kőolaj-finomító is megrongálódott - írja a Reuters.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon úgy fogalmazott, a

példátlan támadás célja egyértelműen a választás megzavarása volt, ám az ellenség nem járt sikerrel.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap reggeli közlése szerint

a légvédelem az éjszaka folyamán 1110 ukrán drónt fogott el vagy semmisített meg Oroszország felett.

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Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek közül 450-et Moszkva közelében semmisítettek meg. Elismerte, hogy ennek ellenére néhány drón elérte a fővárosi olajfinomítót és hogy találat ért egy lakóházat is, de beszámolója értelmében személyi sérülés nem történt - számol be az MTI.

A moszkvai polgármester által szombaton közzétett adatok értelmében a megelőző egy hét alatt, szeptember 12. reggel fél kilenc és 19. fél kilenc között 2022 ukrán drón tartott az orosz fővárosra. Legtöbbjüket már nagy távolságra semlegesítették, de 186-ot már Moszkva közelében lőttek le.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója a Teleram-csatornáján azt írta, hogy az általa irányított területen két ember életét vesztette, húszan pedig – köztük három gyermek – megsebesültek ukrán drónoktámadások következtében. 15 sérültet kórházba szállítottak.

Ramenszkojéban egy lezuhant drón tüzet okozott egy húszemeletes ház tetőzetén, az épületből mintegy négyszáz ember embert evakuáltak, köztük hetven gyermeket. Húsz autóban károk keletkeztek.

A háromnapos voksolás az orosz hatóságok állítása szerint jórészt zavartalanul zajlott, bár szombaton kibertámadásokat jelentettek a moszkvai online szavazási rendszer ellen. A részvételi arány vasárnap kora délutánra meghaladta az 50 százalékot.

Az Állami Duma megválasztása

az első szövetségi szintű voksolás azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában teljes körű háborút indított Ukrajna ellen.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a szavazás tétjének a háború melletti kiállást állította be, és televíziós beszédében hangsúlyozta, hogy az eredmény az ukrán fronton harcoló katonák mögötti nemzeti egységet bizonyítja majd.

A választás kimenetele a szakértők szerint előre borítékolható, a kormányzó Egységes Oroszország párt bizonyára meg fogja őrizni a Duma feletti ellenőrzést.

A háborúellenes jelöltek indulását nagyrészt ellehetetlenítették.

Az indulástól eltiltott Jabloko párt talpon maradt 98 indulója ugyanakkor retorziótól tart, miután a bíróságok a párt két vezető politikusát is börtönbüntetéssel sújtották. A Jabloko elnöke, Nyikolaj Ribakov (címlapképünkön) tiltakozás gyanánt érvénytelenül szavazott, a szavazólapra pártja nevét és a "Békéért" feliratot írta.

A berlini NEST elemzőközpont – amelyet a Kreml által "külföldi ügynöknek" minősített Mihail Hodorkovszkij társalapított – úgy véli,

a választás a kiszámíthatósága ellenére is kínos helyzetet teremthet a Kreml számára a növekvő gazdasági nehézségek közepette.

Az elemzők arra számítanak, hogy a háború következményeiből fakadó feszültség és elégedetlenség a rendszeren belüli ellenzéki pártok, különösen a kommunisták és az Új Emberek párt felé terelheti a szavazatokat, még ha ezek a formációk a kulcskérdésekben rendre az Egységes Oroszországgal együtt is szavaznak.

Kijev, amely a hadiállapot miatt felfüggesztette saját választásait, az orosz voksolást "álválasztásnak" minősítette.

Az orosz védelmi tárca szerint az éjjel a Kijev megyei Bojarka településen orosz csapások érték Fire Point vállalat raktárát, amelyben nagy hatótávolságú drónok alkatrészeit és indítórakétáit tárolták. Odessza kikötőjében orosz találat ért egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a várostól másfél kilométerre északra pedig a Nova Posta szállítmányozási cég logisztikai központját is.

Az orosz választás első eredményeit vasárnap este teszik közzé, a részletesebb adatok pedig hétfőn válnak elérhetővé.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Anatolij Malcev

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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