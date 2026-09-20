Súlyos csapások érték az ukrán főváros térségét, egymás után dőlnek romba az épületek

A Kijevi terület kormányzója, Timur Tkacsenko közölte, hogy a régiót több mint egy napon át érték orosz támadások, amelyek öt járásban összesen 31 helyszínen okoztak károkat. A legsúlyosabban a délnyugati Fasztivi járás érintett, ahol 24 helyszínt ért találat, köztük lakóépületeket, ipari és közműlétesítményeket, egy mezőgazdasági vállalkozás telephelyét, valamint járműveket.
A területen egy orosz drón családi házba csapódott, aminek következtében egy édesanya és két hároméves gyermeke életét vesztette – közölte az ukrán katasztrófavédelem. Egy másik járásban végrehajtott dróncsapásban egy kislány a kórházban halt bele sérüléseibe.
Magában Kijevben egész nap folytatódtak a dróntámadások. Vitalij Klicsko polgármester egy sérültről számolt be, drónroncsok a főváros több kerületében is lehullottak. Oroszország az elmúlt hetekben szinte folyamatosan támadja Kijevet és környékét drónokkal.
A kelet-ukrajnai Kramatorszkban egy ember halt meg a város elleni sorozatos csapások egyikében. Kramatorszk azon "erődvárosok" egyike a Donyecki területen, amelyeket az orosz erők lassan előrenyomuló offenzívájuk során rendszeresen célba vesznek.
Moldova külügyminisztériuma elítélte, hogy az éjszaka folyamán egy drón hatolt be az ország légterébe a főváros, Kisinyov északi térségében. A nyugatbarát moldáv kormány elítéli az Ukrajna elleni orosz inváziót, és számos alkalommal tiltakozott az orosz drónok légterét sértő behatolásai miatt.
Forrás: Reuters
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