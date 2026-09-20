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Támadásra készülhet Amerika – Kongatja a vészharangot az iszlamista rezsim, súlyos megtorlással fenyegetnek
Globál

Támadásra készülhet Amerika – Kongatja a vészharangot az iszlamista rezsim, súlyos megtorlással fenyegetnek

Portfolio
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Irán katonai vezetése vasárnap közleményt adott ki, miszerint úgy értesült, hogy az Egyesült Államok állítólag újabb támadásokat készít elő ellene. Teherán kemény válaszcsapást helyezett kilátásba - írja a Reuters.

Az iráni fegyveres erők központi parancsnoksága az állami médiában közzétett nyilatkozatban arról számolt be, hogy

értesüléseik szerint az Egyesült Államok a térség egyes államainak támogatásával készül fellépni Teherán ellen.

A közlemény kilátásba helyezi, hogy egy esetleges amerikai akció esetén Irán folyamatos csapásokat mérne az Egyesült Államok régiós támaszpontjaira és érdekeltségeire.

A katonai vezetés egyúttal figyelmeztetést intézett a térség országaihoz is: kijelentették, hogy azokat az államokat, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni fellépését, a konfliktus közvetlen résztvevőinek fogják tekinteni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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