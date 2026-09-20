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Újabb rakétát lőtt ki Észak-Korea, rendkívüli ülést tartottak Szöulban
Globál

Újabb rakétát lőtt ki Észak-Korea, rendkívüli ülést tartottak Szöulban

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Észak-Korea vasárnap rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított keleti partvidékéről a Japán-tenger felé, a lövedék a japán kizárólagos gazdasági övezeten kívül csapódott a tengerbe. A rakétaindítás miatt Dél-Koreában rendkívüli nemzetbiztonsági ülést tartottak, miközben Phenjan egyre határozottabban utasítja el nukleáris programjának nemzetközi bírálatát.

Észak-Korea vasárnap újabb lövedéket indított keleti partvidékéről a Keleti-tenger, vagyis a Japán-tenger irányába

- közölte a dél-koreai hadsereg. A japán hatóságok szerint a lövedék feltehetően ballisztikus rakéta volt, és Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott a tengerbe.

A dél-koreai vezérkar első közleménye még csak egy azonosítatlan lövedékről számolt be, később azonban a szöuli elnöki hivatal közlése szerint a rakétát a keleti parton található Vonszan térségéből indították. A dél-koreai és az amerikai hatóságok jelenleg is elemzik a rakéta pontos típusát, hatótávolságát és röppályáját.

A japán miniszterelnöki hivatal az X-en közzétett üzenetében azt írta, hogy Észak-Koreából egy vagy több feltételezett ballisztikus rakétát indítottak. A japán védelmi minisztérium később közölte, hogy a lövedék már a tengerbe zuhant, és az eddigi információk alapján nem Japán területét vagy kizárólagos gazdasági övezetét érte el.

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A rakétaindításra egy nappal azután került sor, hogy Phenjan elutasította a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség határozatát, amely bírálta az ország nukleáris programjának fejlesztését.

Észak-Korea szerint a határozatnak „semmilyen hatása” nincs az álláspontjára, és a rezsim továbbra is visszafordíthatatlannak tekinti nukleáris hatalmi státuszát.

Phenjan egy héttel korábban több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát is kilőtt a Keleti-tenger felé, amit később tűzerő-gyakorlattá minősített. Észak-Korea 2006-ban hajtotta végre első atomkísérletét, 2023 óta pedig az alkotmányukba vették, hogy az ország egy atomhatalom.

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