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Váratlan fordulat Berlinben: hatalmasat bukhattak a kormányzó pártok
Globál

Váratlan fordulat Berlinben: hatalmasat bukhattak a kormányzó pártok

MTI
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A radikális Baloldal (Die Linke) vezet a Berlinben vasárnap megrendezett tartományi választásokon az ARD és a ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint.

A német fővárosban a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés alapján

a Baloldal a szavazatok 24,5-26 százalékát szerezhette meg és ezzel megelőzhette a tartományban jelenleg a szociáldemokratákkal koalícióban kormányzó Kereszténydemokrata Uniót (CDU), amely a voksok 20 százalékát kaphatta meg.

A Német Szociáldemokrata Pártnak (SPD) körülbelül 12 százaléka lehet. A legutóbbi tartományi választásokon, 2023-ban a Baloldal 12,2, a CDU 28,2, az SPD pedig 18,4 százalékot szerzett meg.

A Zöldek 15-15,5 százalék körüli eredményre számíthatnak, míg 2023-ban 18,4 százalékot kaptak. Az Alternatíva Németországnak (AfD) a voksok 13,5-16 százalékát kaphatta meg, és ezzel javíthatott 2023-as eredményén, amikor is 9,1 százalékot szerzett meg a szélsőjobboldali párt. A populista Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) a felmérések szerint 5 százalékos eredményével átlépheti a parlamenti küszöböt.

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