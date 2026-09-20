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Váratlanul ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea
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Váratlanul ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea

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Észak-Korea vasárnap két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a keleti partvidékéről, alig egy héttel a legutóbbi tesztet követően, és néhány nappal azután, hogy Phenjan a Koreai-félszigeten tapasztalható feszültség szításával vádolta meg az Egyesült Államokat.

Az első rakétát Vonszan térségéből indították helyi idő szerint délután 15 óra körül a Japán-tenger irányába, majd közel három órával később, 17:50-kor egy második lövedéket is kilőttek ugyanonnan – közölte a dél-koreai védelmi minisztérium. Az első rakéta mintegy 450 kilométert tett meg, és feltehetően a Hvaszong–11 sorozatba tartozik, míg a második több mint 600 kilométeres távolságot repült. A japán védelmi tárca megerősítette, hogy

ballisztikus rakétákról volt szó, a lövedékek ugyanakkor Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódtak be.

A dél-koreai vezérkari főnökség tájékoztatása szerint az ország és az Egyesült Államok hírszerzése már a kilövés kezdeti szakaszától nyomon követte az eseményeket, az információkat pedig Japánnal is megosztották. Szöul Nemzetbiztonsági Tanácsa elítélte a rakétakísérleteket, amelyek közvetlenül sértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, egyúttal felszólította Phenjant a rakétatevékenység azonnali beszüntetésére.

Az amerikai Csendes-óceáni Parancsnokság közölte, hogy a kilövések a jelenlegi értékelések szerint nem jelentenek közvetlen fenyegetést az amerikai állományra, területekre vagy a szövetségesekre. Japán pekingi diplomáciai csatornákon keresztül tiltakozott. Koizumi Sindzsiro japán védelmi miniszter szerint Észak-Korea lépései Japán, a régió és a nemzetközi közösség békéjét és biztonságát veszélyeztetik.

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A mostani tesztsorozat a szeptember 12-i kilövést követi, és a térségben tapasztalható feszültség fokozódásának újabb állomása. Phenjan a múlt héten elítélte az augusztus 29. és szeptember 10. között Guam közelében tartott, amerikai vezetésű haditengerészeti gyakorlatot, amelyben Dél-Korea és Japán is részt vett. Kim Jodzsong, Kim Dzsongon húga és helyettese pénteken az amerikai hadgyakorlatokat okolta a félszigeten "egyre súlyosbodó" feszültségért, és leszögezte, hogy az ország nem változtat nukleáris arzenáljának fejlesztését célzó stratégiáján. Észak-Korea szombaton emellett elutasította a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Phenjan nukleáris programját elítélő határozatát is.

Forrás: Reuters

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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