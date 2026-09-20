Zelenszkij nem várt bejelentést tett: Trump elnökkel találkozik New Yorkban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, és később egy személyes találkozót tartanak.

Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint

a két államfő megállapodott abban, hogy New Yorkban személyesen is találkoznak.

Zelenszkij szerint a közelgő New York-i találkozó kiemelt jelentőséggel bírhat, miközben a felek közötti diplomáciai egyeztetések folyamatosak. Az ukrán államfő külön köszönetet mondott Trumpnak Steve Witkoff és Jared Kushner szeptember eleji kijevi látogatásáért, amelynek során az amerikai küldöttek a helyszínen tárgyaltak az ukrán féllel, így közvetlen tapasztalatokat szerezhettek az ukrajnai helyzetről.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a békefolyamat továbbra is a legfőbb prioritás. Elmondása szerint mindkét fél rendelkezik elképzelésekkel a lehetséges deeszkalációs lépésekről, valamint az alapvető biztonsági kérdésekről. Ukrajna az amerikai stábbal szoros együttműködésben dolgozik, és kész határozottabb lépéseket is tenni ebben az irányban az elnök szerint.

Az ukrán államfő megköszönte Trumpnak a Lindsey Graham-féle szankciós törvényjavaslat aláírását. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban a szankciós törvényjavaslat bevezetése előtt közölte, hogy ha az Egyesült Államok bevezeti a néhai Lindsey Graham szenátor nevével fémjelezett szankciós csomagot, Oroszország ezt barátságtalan lépésként értékeli majd, amely biztosan akadályozni fogja a béketárgyalásokat.

Forrás: Reuters

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