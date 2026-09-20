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Zelenszkij nem várt bejelentést tett: Trump elnökkel találkozik New Yorkban
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Zelenszkij nem várt bejelentést tett: Trump elnökkel találkozik New Yorkban

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, és később egy személyes találkozót tartanak.

Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint

a két államfő megállapodott abban, hogy New Yorkban személyesen is találkoznak.

Zelenszkij szerint a közelgő New York-i találkozó kiemelt jelentőséggel bírhat, miközben a felek közötti diplomáciai egyeztetések folyamatosak. Az ukrán államfő külön köszönetet mondott Trumpnak Steve Witkoff és Jared Kushner szeptember eleji kijevi látogatásáért, amelynek során az amerikai küldöttek a helyszínen tárgyaltak az ukrán féllel, így közvetlen tapasztalatokat szerezhettek az ukrajnai helyzetről.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a békefolyamat továbbra is a legfőbb prioritás. Elmondása szerint mindkét fél rendelkezik elképzelésekkel a lehetséges deeszkalációs lépésekről, valamint az alapvető biztonsági kérdésekről. Ukrajna az amerikai stábbal szoros együttműködésben dolgozik, és kész határozottabb lépéseket is tenni ebben az irányban az elnök szerint.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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