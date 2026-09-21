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4,3 milliárdot csengetett vissza a magyar államkasszába a volt miniszterelnöki kormánybiztos
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4,3 milliárdot csengetett vissza a magyar államkasszába a volt miniszterelnöki kormánybiztos

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Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány abból a közel 4,8 milliárd forintos támogatásból, amelyet még 2025 végén kapott meg, miközben a szervezet megszüntetése is megkezdődött. Az ügy részleteiről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

Dr. Kőnig Róbertet 2025 márciusában nevezték ki a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá. Még ugyanabban az évben létrehozta az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítványt, amely az év végén mintegy 4,8 milliárd forintos állami támogatáshoz jutott a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

A miniszter a posztjában kiemelte: a tervezett projekteket nem előzte meg szakmai egyeztetés sem az egészségügyi ágazat vezetésével, sem a betegszervezetekkel. Emiatt a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége is kritikát fogalmazott meg, kiemelve, hogy miközben egy újonnan alapított szervezet milliárdos forráshoz jut, a régóta működő betegszervezetek súlyos forráshiánnyal küzdenek.

Az alapítvány első nagyobb projektjeként egy mesterséges intelligencián alapuló betegtájékoztató rendszer fejlesztését jelölte meg, ám a támogatás jelentős része végül kihasználatlan maradt. A most visszautalt 4,3 milliárd forinton felüli, hozzávetőleg 496,6 millió forintos összeg elszámolása még folyamatban van,

miközben a szervezet felszámolása már megkezdődött.

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A miniszter kiemelte, hogy a tárca következetesen érvényesíti a felelős gazdálkodás elveit a szektorban.

A cél mindkét esetben ugyanaz, hogy az egészségügyre szánt közpénzek átláthatóan, szakmailag indokolt módon és valóban a betegek érdekében hasznosuljanak

– fogalmazott Dr. Hegedűs Zsolt.

A kabinet ugyanis hasonló okokból döntött korábban a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány megszüntetéséről is. A 2019-ben alapított, éveken át Kásler Miklós által vezetett szervezet mintegy 2,25 milliárd forint költségvetési támogatást kapott, ám az Állami Számvevőszék 2025-ös ellenőrzése és az átvilágítások után idén augusztusban bejelentették a felszámolását.

Minden szakmailag indokolatlan vagy túlárazott kiszervezéssel, korrupcióval, összeférhetetlenséggel és a közpénzekkel kapcsolatos visszaéléssel szemben zéró toleranciát alkalmazunk

– szögezte le a miniszter, megerősítve, hogy az egészségügyi források ellenőrzése a jövőben is szigorú marad.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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