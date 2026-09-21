16°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Apokaliptikus jelenetek Moszkvában: lángok, ameddig a szem ellát – Példátlan támadás alá vette Ukrajna az orosz fővárost
Globál

Apokaliptikus jelenetek Moszkvában: lángok, ameddig a szem ellát – Példátlan támadás alá vette Ukrajna az orosz fővárost

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna vasárnapra virradóan elsöprő drón- és rakétatámadást indított Oroszország ellen, hatalmas tüzeket okozva Moszkvában az orosz parlamenti választás utolsó napján. Ez volt a háború eddigi legszélesebb körű dróntámadása - írta meg a Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán vezérkar megerősítette, hogy

a Gazpromnyeft moszkvai olajfinomítóját vették célba, és sikerült lángba borítaniuk a létesítményt.

A közösségi médiában terjedő, nem megerősített felvételeken jól látható, ahogy sűrű füstfelhő gomolyog az orosz főváros égboltján vasárnap reggel.

Nagy hatótávolságú csapásaink rendkívül jelentős eredményt értek el a moszkvai régióban az éjszaka

- jelentette ki Zelenszkij.

A kijevi vezérkar közlése szerint a moszkvai Kapotnya kerületben található finomítóban az AVT-6-os elsődleges lepárlóegység, az integrált olajfeldolgozó egység és az izomerizációs üzem is megsérült. A létesítmény Ukrajnától mintegy 560 kilométerre fekszik, éves kapacitása 12 millió tonna nyersolaj feldolgozása, és Moszkva üzemanyag-ellátásának mintegy 40 százalékát adja.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester tájékoztatása szerint országszerte több mint 1600 drónt fogtak el, amelyek közül 450-et Moszkva felé indítottak.

Szobjanyin az orosz főváros elleni "valaha volt legnagyobb" támadásról tett említést, amely célja szerinte a szavazás megzavarása volt.

Kapcsolódó cikkünk

Példátlan léptékű, elsöprő támadás érte Moszkvát a választás napján: több mint 1600 ukrán drónt lőttek le a főváros felett

Zelenszkij nem közölte a bevetett drónok és rakéták pontos számát, de felsorolta a támadásban használt, nagyrészt hazai fejlesztésű fegyverrendszereket, köztük a Flamingo cirkálórakétát. Az ukrán elnök egy Pelikán nevű eszközt is említett, amelyről több médium korábban tévesen azt állította, hogy a régóta várt FP-7 ballisztikus rakéta első bevetése volt. Később kiderült, hogy a Pelikán valójában egy drón.

A nagy horderejű ukrán támadássorozat az orosz parlamenti választások harmadik, utolsó napjára esett. Ez volt az első Állami Duma-választás azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen.

Moszkvának véget kell vetnie a brutális háborúnak, és a béke mellett kell döntenie ahelyett, hogy más régiók rovására épít ki többrétegű légvédelmi rendszereket

- írta Zelenszkij az X platformon.

A csapásoknak polgári áldozatai is voltak. A Moszkvai területen ketten haltak meg az illetékes orosz hatóságok közlése szerint, Szofjinóban egy nő életét vesztette egy lakóépületet ért dróntalálatban, öt ember – köztük két gyermek – pedig megsérült. Egy másik körzetben egy idős férfi halt meg, amikor drón csapódott egy magánházba.

Ramenszkojéban egy 21 emeletes lakóházban okozott tüzet a lezuhanó dróntörmelék, ami miatt mintegy 400 embert kellett evakuálni.

Az orosz légügyi hatóságok a támadások miatt ideiglenesen korlátozták a légi forgalmat a Moszkva melletti domogyedovói és zsukovszkiji repülőtéren.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: MTI Fotó/-

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Moszkva ostroma: olajfinomítót és lakóépületeket is elértek az ukrán drónok - Háborús híreink vasárnap
Exit poll: a legtöbb szavazatot a kormányzó Egységes Oroszország szerezte az orosz parlamenti választásokon
Kiderült, melyik városban a legjobb élni a világon – Budapestről is ítéletet mondtak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility