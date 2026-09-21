Apokaliptikus jelenetek Moszkvában: lángok, ameddig a szem ellát – Példátlan támadás alá vette Ukrajna az orosz fővárost

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán vezérkar megerősítette, hogy

a Gazpromnyeft moszkvai olajfinomítóját vették célba, és sikerült lángba borítaniuk a létesítményt.

A közösségi médiában terjedő, nem megerősített felvételeken jól látható, ahogy sűrű füstfelhő gomolyog az orosz főváros égboltján vasárnap reggel.

A massive attack on Moscow and Moscow region.An oil refinery in Kapotnya and a warehouse complex in Sofyino were struck.The refinery can process around 11 million tonnes of oil a year and supplies a significant share of Moscow’s fuel market. pic.twitter.com/lwbKe0t8Qs https://t.co/lwbKe0t8Qs — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 20, 2026

BREAKING: Ukrainian drones have just struck Russia's Kapotnya oil refinery in Moscow, the city's only refinery with a capacity of around 280,000 barrels per day, in a raid on the capital this morning.This comes only six days after Trump claimed that Ukraine had agreed to stop… pic.twitter.com/qx5zwh6Wre https://t.co/qx5zwh6Wre — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 20, 2026

Nagy hatótávolságú csapásaink rendkívül jelentős eredményt értek el a moszkvai régióban az éjszaka

- jelentette ki Zelenszkij.

A kijevi vezérkar közlése szerint a moszkvai Kapotnya kerületben található finomítóban az AVT-6-os elsődleges lepárlóegység, az integrált olajfeldolgozó egység és az izomerizációs üzem is megsérült. A létesítmény Ukrajnától mintegy 560 kilométerre fekszik, éves kapacitása 12 millió tonna nyersolaj feldolgozása, és Moszkva üzemanyag-ellátásának mintegy 40 százalékát adja.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester tájékoztatása szerint országszerte több mint 1600 drónt fogtak el, amelyek közül 450-et Moszkva felé indítottak.

Szobjanyin az orosz főváros elleni "valaha volt legnagyobb" támadásról tett említést, amely célja szerinte a szavazás megzavarása volt.

Zelenszkij nem közölte a bevetett drónok és rakéták pontos számát, de felsorolta a támadásban használt, nagyrészt hazai fejlesztésű fegyverrendszereket, köztük a Flamingo cirkálórakétát. Az ukrán elnök egy Pelikán nevű eszközt is említett, amelyről több médium korábban tévesen azt állította, hogy a régóta várt FP-7 ballisztikus rakéta első bevetése volt. Később kiderült, hogy a Pelikán valójában egy drón.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 https://t.co/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

A nagy horderejű ukrán támadássorozat az orosz parlamenti választások harmadik, utolsó napjára esett. Ez volt az első Állami Duma-választás azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen.

Moszkvának véget kell vetnie a brutális háborúnak, és a béke mellett kell döntenie ahelyett, hogy más régiók rovására épít ki többrétegű légvédelmi rendszereket

- írta Zelenszkij az X platformon.

This is the moment a drone exploded as it hit an apartment building in Moscow. Russian authorities say more than 1,600 drones were launched from Ukraine, killing at least two people and causing damage to a major refinery. pic.twitter.com/LeAG52eDxS https://t.co/LeAG52eDxS — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 20, 2026

A csapásoknak polgári áldozatai is voltak. A Moszkvai területen ketten haltak meg az illetékes orosz hatóságok közlése szerint, Szofjinóban egy nő életét vesztette egy lakóépületet ért dróntalálatban, öt ember – köztük két gyermek – pedig megsérült. Egy másik körzetben egy idős férfi halt meg, amikor drón csapódott egy magánházba.

Ramenszkojéban egy 21 emeletes lakóházban okozott tüzet a lezuhanó dróntörmelék, ami miatt mintegy 400 embert kellett evakuálni.

Az orosz légügyi hatóságok a támadások miatt ideiglenesen korlátozták a légi forgalmat a Moszkva melletti domogyedovói és zsukovszkiji repülőtéren.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/-