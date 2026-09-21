Asztalra csaptak az AfD sorozatos sikerei után: úgy, ahogy van, be kell tiltani a radikális pártot!

A német kormány diszkriminációellenes biztosa szerint meg kellene indítani az Alternatíva Németországnak (AfD) párt betiltására irányuló eljárást a párt múlt hét végi tartományi választási sikerei után.

Ferda Ataman kijelentette: nem lehet egyszerűen napirendre térni a választási eredmények felett, miközben tovább erősödik egy részben bizonyítottan szélsőjobboldalinak minősített párt.

A szélsőjobboldalt pusztán kitoloncolásokkal nem lehet távol tartani a hatalom közeléből, ezt most már a belügyminiszternek is be kell látnia

- mondta Ataman.

A diszkriminációellenes biztos a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag), a felsőház (Bundesrat) és a szövetségi kormányzat tisztségviselőinek a szemére vetette, hogy

politikai számításból mindeddig visszariadtak az AfD betiltásától.

Az alkotmány előirányoz egy eljárást arra az esetre, ha szélsőséges erők politikai hatalomra törnének. Ez viszont nem tud hatékonyan működni úgy, hogy a felelősök kitérnek a feladat elől, és nem használják a rendelkezésre álló eszközöket. A szövetségi alkotmánybíróságnak lehetőséget kellene adni, hogy megvizsgálja, összhangban van-e az AfD működése az alaptörvénnyel

- hangsúlyozta Ataman, hozzátéve, hogy a törvényhozóknak vagy a kormány tagjainak indítványozniuk kellene a betiltási eljárás megindítását, "már csak azok iránti felelősségérzetből is, akiket a nácik annak idején meggyilkoltak, és akik most ismét a szélsőjobb célkeresztjébe kerülnek: zsidók, muszlimok, bevándorlók, fogyatékossággal élők, melegek és mások".

Reagáltak a politikusok a tartományi eredményekre

A Friderich Merz kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetősége válságtanácskozásra gyűlt össze hétfőn a párt Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben vasárnap elszenvedett tartományi választási kudarca után. Karl-Josef Laumann, a CDU elnökhelyettese hangsúlyozta:

a pártvezetés a kancellár mögött áll.

Kulcsfontosságúnak nevezte egyúttal, hogy ebben a helyzetben világossá tegyék: a kormány hivatalban fog maradni.

A CDU Mecklenburg-Elő-Pomerániában 4,9 százalékot ért el, vagyis

a párt 81 éves története során először nem érte el az 5 százalékos bejutási küszöböt egy tartományi választáson.

Berlinben a Baloldal aratott világos győzelmet, miután a szavazók 25,7 százaléka adta le rá a voksát, a CDU ott 18,8 százalékot, az AfD pedig 16,3 százalékot szerzett.

Karin Prien családügyi miniszter úgy nyilatkozott: az eredmények azt mutatják, hogy a CDU-ban nincs meg a kellő empátia az emberek problémái iránt, és emiatt változásra van szükség.

A kancellár maga is tudja, hogy változtatnia kell

- fogalmazott.

Ines Schwerdtner, a Baloldal társelnöke élesen bírálta a Merz-kormány tervezett reformjait, amelyeket szerinte a válaszók által küldött üzenet tükrében le kell állítani. Schwerdtner szerint a kormányzó CDU-nak és SPD-nek fel kell ismernie, hogy a szociális megszorításoknak véget kell vetni.

Nem folytathatjuk egyszerűen úgy, mint eddig

- mondta Bärbel Bas, a szociáldemokraták társelnöke és munkaügyi miniszter. Bas szerint az emberek elégedetlenek a küszöbön álló reformokkal. Merz reformjait kritizálta Manuela Schwesig, Mecklerburg-Elő-Pomeránia feltehetően újrázó SPD-s kormányfője is.

Leif-Erik Holm, az AfD mecklenburg-elő-pomerániai szervezetének elnöke úgy vélte, Merz kancellár "év végére" várhatóan már nem lesz hatalmon.

A kancellár hanyatlása megkezdődött

- jelentette ki sajtótájékoztatóján.

Alice Weidel, az AfD társelnöke (címlapképünkön) úgy fogalmazott:

pártja máris átvette a CDU helyét mint a német politikai porondot uraló néppárt.

Tino Chrupalla, az AfD másik társelnöke arról beszélt, hogy pártja nyitott a tárgyalásokra a mecklenburg-elő-pomerániai győzelem után. Az ARD műsorszolgáltatónak azt mondta, "majd kiderül", hogy a legvalószínűbbnek tartott hárompárti koalíció létre tud-e jönni a szociáldemokraták, a Baloldal és a Zöldek együttműködésével.

Valószínűtlen, hogy az AfD kormányra kerülhet, mert a "tűzfalként" ismert politika jegyében valamennyi párt vonakodik attól, hogy koalícióra lépjen vele.

Mi mindenesetre nyitottak vagyunk, és nem csak a kormányzás tekintetében

- jelentette ki Chrupalla, hozzátéve, hogy párbeszéd indulhatna arról, hogy feltárják, egyáltalán milyen közös alapok léteznek. "Szívesen tettünk volna együttműködési ajánlatot a CDU-nak, de ők mostanra eltűntek a tűzfal mögött. Ez történik, amikor valaki kizárja saját magát, és gyakorlatilag nincs lehetősége hatalomhoz jutni" - mondta Chrupalla. A Deutschlandfunk rádiónak azt mondta,

a CDU-nak felül kell vizsgálnia a tűzfal politikáját, máskülönben Kelet-Németországban megszűnhet néppártként létezni.

Szeptember elején Szász-Anhalt tartományban is nagyarányú győzelmet aratott az AfD a szavazatok csaknem 44 százalékával, de abszolút többséget nem sikerült elérnie.

Aggódnak a zsidó szervezetek

A Nemzetközi Auschwitz Bizottság (IAK) az AfD Mecklenburg-Elő-Pomerániában, a németországi Zsidók Központi Tanácsa pedig a radikális Baloldal Berlin tartományban elért sikerei miatt fejezte ki aggodalmát.

Christoph Heubner, a Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke szerint az AfD mecklenburg-elő-pomerániai sikere "még jobban elhomályosítja majd Németország megítélését" a világban.

Sok európai számára szinte groteszknek tűnik az, hogy éppen Németországban a választók kormányzati hatalmat akarnak átadni a szélsőjobboldalnak

- hangoztatta.

A németországi Zsidók Központi Tanácsa a Baloldal várható berlini választási győzelmével kapcsolatosan fogalmazta meg aggályait. Álláspontjuk szerint a pártnak a választási kampány során antiszemita megnyilvánulásai voltak, ezért arra kérte a szociáldemokratákat és a Zöldeket, hogy ne segítsék hatalomba a Baloldalt.

A zsidógyűlölet elleni küzdelemben - amelyet ez a párt soraiban eltűr és szabadjára enged - a Baloldalnak már nincs semmiféle hitelessége

- fűzte hozzá.

Címlapkép forrása: MTI