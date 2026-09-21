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Asztalra csaptak az AfD sorozatos sikerei után: úgy, ahogy van, be kell tiltani a radikális pártot!
Globál

Asztalra csaptak az AfD sorozatos sikerei után: úgy, ahogy van, be kell tiltani a radikális pártot!

MTI
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A német kormány diszkriminációellenes biztosa szerint meg kellene indítani az Alternatíva Németországnak (AfD) párt betiltására irányuló eljárást a párt múlt hét végi tartományi választási sikerei után.

Ferda Ataman kijelentette: nem lehet egyszerűen napirendre térni a választási eredmények felett, miközben tovább erősödik egy részben bizonyítottan szélsőjobboldalinak minősített párt.

A szélsőjobboldalt pusztán kitoloncolásokkal nem lehet távol tartani a hatalom közeléből, ezt most már a belügyminiszternek is be kell látnia

- mondta Ataman.

A diszkriminációellenes biztos a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag), a felsőház (Bundesrat) és a szövetségi kormányzat tisztségviselőinek a szemére vetette, hogy

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politikai számításból mindeddig visszariadtak az AfD betiltásától.

Az alkotmány előirányoz egy eljárást arra az esetre, ha szélsőséges erők politikai hatalomra törnének. Ez viszont nem tud hatékonyan működni úgy, hogy a felelősök kitérnek a feladat elől, és nem használják a rendelkezésre álló eszközöket. A szövetségi alkotmánybíróságnak lehetőséget kellene adni, hogy megvizsgálja, összhangban van-e az AfD működése az alaptörvénnyel

- hangsúlyozta Ataman, hozzátéve, hogy a törvényhozóknak vagy a kormány tagjainak indítványozniuk kellene a betiltási eljárás megindítását, "már csak azok iránti felelősségérzetből is, akiket a nácik annak idején meggyilkoltak, és akik most ismét a szélsőjobb célkeresztjébe kerülnek: zsidók, muszlimok, bevándorlók, fogyatékossággal élők, melegek és mások".

Reagáltak a politikusok a tartományi eredményekre

A Friderich Merz kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetősége válságtanácskozásra gyűlt össze hétfőn a párt Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben vasárnap elszenvedett tartományi választási kudarca után. Karl-Josef Laumann, a CDU elnökhelyettese hangsúlyozta:

a pártvezetés a kancellár mögött áll.

Kulcsfontosságúnak nevezte egyúttal, hogy ebben a helyzetben világossá tegyék: a kormány hivatalban fog maradni.

A CDU Mecklenburg-Elő-Pomerániában 4,9 százalékot ért el, vagyis

a párt 81 éves története során először nem érte el az 5 százalékos bejutási küszöböt egy tartományi választáson.

Berlinben a Baloldal aratott világos győzelmet, miután a szavazók 25,7 százaléka adta le rá a voksát, a CDU ott 18,8 százalékot, az AfD pedig 16,3 százalékot szerzett.

Karin Prien családügyi miniszter úgy nyilatkozott: az eredmények azt mutatják, hogy a CDU-ban nincs meg a kellő empátia az emberek problémái iránt, és emiatt változásra van szükség.

A kancellár maga is tudja, hogy változtatnia kell

- fogalmazott.

Ines Schwerdtner, a Baloldal társelnöke élesen bírálta a Merz-kormány tervezett reformjait, amelyeket szerinte a válaszók által küldött üzenet tükrében le kell állítani. Schwerdtner szerint a kormányzó CDU-nak és SPD-nek fel kell ismernie, hogy a szociális megszorításoknak véget kell vetni.

Nem folytathatjuk egyszerűen úgy, mint eddig

- mondta Bärbel Bas, a szociáldemokraták társelnöke és munkaügyi miniszter. Bas szerint az emberek elégedetlenek a küszöbön álló reformokkal. Merz reformjait kritizálta Manuela Schwesig, Mecklerburg-Elő-Pomeránia feltehetően újrázó SPD-s kormányfője is.

Leif-Erik Holm, az AfD mecklenburg-elő-pomerániai szervezetének elnöke úgy vélte, Merz kancellár "év végére" várhatóan már nem lesz hatalmon.

A kancellár hanyatlása megkezdődött

- jelentette ki sajtótájékoztatóján.

Alice Weidel, az AfD társelnöke (címlapképünkön) úgy fogalmazott:

pártja máris átvette a CDU helyét mint a német politikai porondot uraló néppárt.

Tino Chrupalla, az AfD másik társelnöke arról beszélt, hogy pártja nyitott a tárgyalásokra a mecklenburg-elő-pomerániai győzelem után. Az ARD műsorszolgáltatónak azt mondta, "majd kiderül", hogy a legvalószínűbbnek tartott hárompárti koalíció létre tud-e jönni a szociáldemokraták, a Baloldal és a Zöldek együttműködésével.

Valószínűtlen, hogy az AfD kormányra kerülhet, mert a "tűzfalként" ismert politika jegyében valamennyi párt vonakodik attól, hogy koalícióra lépjen vele.

Mi mindenesetre nyitottak vagyunk, és nem csak a kormányzás tekintetében

- jelentette ki Chrupalla, hozzátéve, hogy párbeszéd indulhatna arról, hogy feltárják, egyáltalán milyen közös alapok léteznek. "Szívesen tettünk volna együttműködési ajánlatot a CDU-nak, de ők mostanra eltűntek a tűzfal mögött. Ez történik, amikor valaki kizárja saját magát, és gyakorlatilag nincs lehetősége hatalomhoz jutni" - mondta Chrupalla. A Deutschlandfunk rádiónak azt mondta,

a CDU-nak felül kell vizsgálnia a tűzfal politikáját, máskülönben Kelet-Németországban megszűnhet néppártként létezni.

Szeptember elején Szász-Anhalt tartományban is nagyarányú győzelmet aratott az AfD a szavazatok csaknem 44 százalékával, de abszolút többséget nem sikerült elérnie.

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Aggódnak a zsidó szervezetek

A Nemzetközi Auschwitz Bizottság (IAK) az AfD Mecklenburg-Elő-Pomerániában, a németországi Zsidók Központi Tanácsa pedig a radikális Baloldal Berlin tartományban elért sikerei miatt fejezte ki aggodalmát.

Christoph Heubner, a Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke szerint az AfD mecklenburg-elő-pomerániai sikere "még jobban elhomályosítja majd Németország megítélését" a világban.

Sok európai számára szinte groteszknek tűnik az, hogy éppen Németországban a választók kormányzati hatalmat akarnak átadni a szélsőjobboldalnak

- hangoztatta.

A németországi Zsidók Központi Tanácsa a Baloldal várható berlini választási győzelmével kapcsolatosan fogalmazta meg aggályait. Álláspontjuk szerint a pártnak a választási kampány során antiszemita megnyilvánulásai voltak, ezért arra kérte a szociáldemokratákat és a Zöldeket, hogy ne segítsék hatalomba a Baloldalt.

A zsidógyűlölet elleni küzdelemben - amelyet ez a párt soraiban eltűr és szabadjára enged - a Baloldalnak már nincs semmiféle hitelessége

- fűzte hozzá.

Címlapkép forrása: MTI

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