Bejelentette Zelenszkij: nem bombázzák többé az orosz olajfinomítókat, ha Moszkva ezt tényleg megteszi

A kijevi vezető arról beszélt: folyamatosan egyeztet Donald Trump elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról, Kijev szeretne de-eszkalálni, békét kötni.
Arra is kitért, hogy nyitott arra, hogy teljesen leállítsa az Oroszország energetikai létesítményei elleni támadásokat,
de ehhez az oroszoknak is be kell szüntetniük az ukrán energiaszektor, kritikus infrastruktúra és élelmiszeripar elleni támadásokat.
Zelenszkij arra is kitért, hogy a részleges tűzszünet bevezetésének pontos metódusáról tárgyalnak majd az ENSZ közgyűlésén, New Yorkban.
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