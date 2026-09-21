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Borulhat Putyin téli mesterterve: Trump döntése miatt még nagyon messze lehet a béke
Globál

Borulhat Putyin téli mesterterve: Trump döntése miatt még nagyon messze lehet a béke

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Újabb eszkalációs szintet jelent, hogy Ukrajna szándékosan próbálta katonai támadásokkal megzavarni az orosz parlamenti választásokat a hétvégén – fejtegeti Jurij Knutov orosz katonai szakértő a Moszkovszkij Komszomolec hasábjain. Az orosz véleményvezér arra számít, hogy tovább fog húzódni a háború, Trump pedig nyíltan Ukrajnát fogja támogatni.

Knutov azt írja: arra lehetett eddig számítani, hogy a télen Oroszország bénító csapást mér Ukrajna ellen, a háborúnak hamarosan vége lehet –

szerinte ezt most el lehet felejteni.

Úgy látja, a hétvégi Oroszország ellen indított dróneső csupán kezdet, Ukrajna hamarosan évi  7 millió drónt fog legyártani, ami szerinte „biztosan elég hatalmas szám.” Közben arra számít: a NATO tovább önti a fegyvereket Ukrajnába, az USA a hétvégén bejelentett egy 2,64 milliárd dolláros védelmi támogatási csomagot. Trump elnök pedig nemrég aláírta az orosz termékeket akár 500%-os vámteherrel sújtó szankciós törvényt.

Ez az úgynevezett semleges közvetítő ilyen lépéseket tesz. Ez arra utal, hogy Amerika kezd nyíltan ukránbarát állásfoglalást felvenni és Ukrajna érdekében cselekszik”

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– ecseteli Knutov.

Mindent megtesznek, hogy telepumpálják Ukrajnát fegyverekkel és pénzzel a télre, mindent megtesznek, hogy a konfliktus ne érjen véget”

– írja, együttesen utalva az EU-ra és az Egyesült Államokra.

Knutov szerint Trump kezét megkötik a demokraták és republikánus párttársai is, de összességében tény, hogy szerinte az amerikai elnök Ukrajna támogatása mellett döntött, ez pedig

meg fogja nehezíteni, hogy Moszkva és Washington megállapodjon az ukrajnai háború lezárásáról.

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