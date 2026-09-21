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Drágul, tovább kell fizetni, és véglegessé válik a belépődíj a világ egyik legnépszerűbb turistamágnesénél
Globál

Drágul, tovább kell fizetni, és véglegessé válik a belépődíj a világ egyik legnépszerűbb turistamágnesénél

MTI
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Velence jövőre véglegesítené, egyúttal akár harminc euróra is emelné az egynapos látogatók belépési díját. Az intézkedés célja nem a város bevételeinek növelése, hanem a tömegturizmus visszaszorítása és a helyi lakosság életminőségének védelme.

Michele Zuin, a város adóügyekért felelős tanácsnoka az Il Gazzettino című napilapnak elmondta, hogy a jelenlegi, naptól függően öt-tíz eurós kísérleti díj már

nem tartja vissza kellőképpen a kiemelt napokon érkező tömegeket.

Ezért 2027-től véglegesítenék a rendszert, a csúcsidőszakokban pedig drasztikusan megemelnék a belépőt. A pontos összegről az olasz kormánnyal és a parlamenttel közösen döntenek majd.

A városvezetés a díjemelés mellett a díjköteles időszak meghosszabbítását is fontolgatja. A mostanáig főként április és július között alkalmazott szabályozást a jövőben márciusra és szeptemberre is kiterjeszthetik, amit a szállodaipari szereplők is támogatnak.

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Ezzel párhuzamosan az ottalvó vendégek által fizetendő idegenforgalmi adó is emelkedhet, hogy Velence igazodjon a többi olasz nagyváros gyakorlatához. A legmagasabb kategóriájú szállodák esetében ez éjszakánként akár nyolc-kilenc eurós pluszkiadást is jelenthet a turistáknak.

Bár a szigorításokról még nem született meg a végső döntés, a városvezetés elkötelezett a turisztikai forgalom hatékonyabb mederbe terelése mellett. Ennek érdekében olyan új rendezvények szervezését is szorgalmazzák – például a Lidón –, amelyek térben és időben is jobban elosztják a látogatókat, fenntarthatóbbá téve ezzel a szezont.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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