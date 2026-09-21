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Drámai a helyzet Európa ütőerénél - Ezt pedig az egész kontinens gazdasága megérezheti
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Drámai a helyzet Európa ütőerénél - Ezt pedig az egész kontinens gazdasága megérezheti

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A száraz időjárás miatt tovább csökkent a Rajna vízszintje Németországban, ami egyre nagyobb logisztikai és költségterhet ró az iparra – közölte a német belvízi hajózási hatóság (WSV).

A folyó vízgyűjtő területén az elmúlt héten alig esett eső, így a hajók csak részben megrakodva közlekedhetnek. A Koblenz melletti kaubi szűkületnél – amely a rajnai hajózás egyik kritikus pontja – a vízmérce hétfőn mindössze 15 centimétert mutatott a pénteki 26 centiméter után. Augusztus közepén a mérce állása 10 centiméter alá süllyedt, megdöntve a 2018-as, 25 centiméteres történelmi mélypontot. A folyó tényleges vízmélysége ugyanakkor nagyjából egy méterrel haladja meg a mérce által jelzett értéket.

A fuvardíjak ezzel párhuzamosan folyamatosan emelkednek, mivel a hajók lényegesen kevesebb rakományt tudnak elszállítani. A Rotterdam és Karlsruhe közötti tankhajós szállítás díja hétfőre tonnánként 185–190 euróra nőtt az egy héttel korábbi, nagyjából 180 eurós szintről. A nyár folyamán számos vállalat kénytelen volt közútra és vasútra átterelni a rakományát a vízi szállítás ismétlődő akadozása miatt.

A Rajna Európa egyik legfontosabb belvízi hajózási útvonala, amelyen jelentős mennyiségű gabonát, ásványi anyagokat, ércet, szenet, valamint kőolajtermékeket, például üzemanyagot szállítanak. Az alacsony vízállás nemcsak a fuvarköltségeket emeli, hanem logisztikai szűk keresztmetszeteket is okoz,

egyes üzemekben pedig a termelés visszafogására kényszeríti a cégeket.

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Németország azon európai országok közé tartozik, amelyeket idén nyáron egymást követő hőhullámok és rendkívül kevés csapadék sújtott. A WSV előrejelzése szerint a következő napokban várható némi eső, ami a jelenlegi szint körül stabilizálhatja a vízállást, érdemi javulásra azonban egyelőre nem lehet számítani.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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