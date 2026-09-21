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Egyre közelebb ér Magyarországhoz az FSD, nyílt levélben fordultak a miniszterhez a Teslások
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Egyre közelebb ér Magyarországhoz az FSD, nyílt levélben fordultak a miniszterhez a Teslások

Portfolio
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Nyílt levélben fordult a közlekedésért felelős miniszterhez a magyarországi Tesla-tulajdonosok klubja, azt kérve, hogy Magyarországon is engedélyezzék a már több uniós tagállamban elérhető, felügyelt vezetéstámogató rendszert. A szervezet a holland típusjóváhagyás hazai honosítását, valamint a technológia októberi uniós ülésén való magyar támogatását sürgeti - jelentette a vezess.hu.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Szeptember 21-én Csehország is engedélyezte a Tesla felügyelt vezetéstámogató rendszerének (FSD) használatát, így már hét uniós tagállamban – többek között Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Észtországban, Litvániában és a szomszédos Szlovéniában – élhetnek a lehetőséggel az autósok. Erre reagálva a Tesla Owners Club Hungary arra kéri a szaktárca vezetőjét, hogy

Magyarország is kövesse ezt a példát, és éljen az uniós jog biztosította tagállami hatáskörrel.

A civil szervezet azt javasolja, hogy a hazai hatóságok soron kívül fogadják el a holland járműhatóság (RDW) által még április 10-én kiadott ideiglenes EU-típusjóváhagyást. Emellett azt kérik, hogy a magyar delegáció a Gépjárművekkel Foglalkozó Műszaki Bizottság (TCMV) október 6-ra tervezett ülésén a rendszer teljes körű európai elismerése mellett tegye le a voksát.

Az egyesület hangsúlyozza, hogy a közelgő uniós szavazás kimenetele a minősített többségi döntéshozatal miatt egyelőre bizonytalan. Amennyiben az Európai Unió végül rábólint a rendszerre, az előzetes hazai engedélyezés semmilyen hátránnyal nem járna. Egy elhúzódó uniós döntéshozatal esetén ugyanakkor a gyors nemzeti lépéssel elkerülhető lenne, hogy a magyar autósok tartós hátrányba kerüljenek a technológiát már aktívan alkalmazó régiós országokkal szemben.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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