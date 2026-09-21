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Eldurvult a vita: Trump kénytelen Putyin legszorosabb szövetségeséhez fordulni
Globál

Eldurvult a vita: Trump kénytelen Putyin legszorosabb szövetségeséhez fordulni

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Az Egyesült Államok nagyszabású kálisóműtrágya-beszerzésről tárgyal Fehéroroszországgal – jelentette be Donald Trump a Truth Social platformon.

Trump szerint az egyezség "nagyon jó hír" lenne az amerikai gazdáknak és állattartóknak, jóllehet a szállítások pontos mennyiségét és ütemezését egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A megállapodás jelenleg előkészítési fázisban van, így végleges szerződést még nem írtak alá.

A bejelentés hátterében a washingtoni és ottawai kereskedelmi kapcsolatok éles romlása áll. Miután az Egyesült Államok új vámokat vetett ki számos kanadai termékre, Kanada ellenlépéseket jelentett be az amerikai árukkal szemben. Ebben

a feszült helyzetben Washington több stratégiai termék – köztük a műtrágyák – beszerzési forrásainak diverzifikálására törekszik.

Fehéroroszország a világ egyik legnagyobb kálisóműtrágya-gyártója, termékeinek nyugati exportját azonban régóta szankciók sújtják. 2026 májusában az Egyesült Államok arra kérte Ukrajnát, Lengyelországot és Litvániát, hogy fontolják meg a fehérorosz kálisóműtrágyára vonatkozó korlátozások enyhítését, és javasolta az Oroszországot elkerülő tranzitútvonalak újjáélesztését ezeken az országokon keresztül.

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A tervezett üzlet lényegében kettős célt szolgálna. Egyrészt az olcsóbb műtrágya révén csökkentené az amerikai gazdák termelési költségeit, másrészt mérsékelné Washington Kanadától való függőségét egy olyan időszakban, amikor a két ország kereskedelmi viszonya kifejezetten feszültté vált.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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