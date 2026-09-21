Elvágták az orosz hadsereg utánpótlását, hidakat bombáztak szét: videón az ukrán légideszant-rohamcsapatok akciója

A csapások következtében a front ezen szakaszán az ellenség logisztikája jelentősen megnehezült. Az orosz egységek lehetőségei az erők és az anyagi-technikai utánpótlás átcsoportosítására korlátozottá váltak
- emelte ki közleményében a hadtest. Az orosz csapatok a huljajpolei frontszakaszon, Polohi térségében szállítottak személyi állományt, nehéztechnikát és lőszert az Orihiv irányába tervezett támadó hadműveleteikhez - idézi az ukrán hadtestet az Ukrajinszka Pravda.
Сили оборони ускладнили логістику ворога на Гуляйпільському напрямкуВідео: 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ pic.twitter.com/tNjj9UOcPb https://t.co/tNjj9UOcPb— Українська правда ️ (@ukrpravda_news) September 21, 2026
A katonák arról is tájékoztattak, hogy a nagyméretű haditechnika szállítására használt útvonalakon a logisztikai kapacitás csökkenése
arra kényszerítette az orosz hadsereget, hogy aktívabban alkalmazzon motorkerékpárokat és más könnyű motoros járműveket.
Az ukrán katonai vezetés szerint az ilyen csoportok jóval sebezhetőbbek a csapásokkal szemben.
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