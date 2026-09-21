Elvágták az orosz hadsereg utánpótlását, hidakat bombáztak szét: videón az ukrán légideszant-rohamcsapatok akciója

Légicsapásokat mértek az ukrán erők az orosz csapatok logisztikai infrastruktúrájára a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében, lerombolva azokat a hidakat, amelyeket az ellenség személyi állomány, haditechnika és lőszer szállítására használt - közölte az ukrán légideszant-rohamcsapatok 7. hadteste hétfőn a Facebookon.

A csapások következtében a front ezen szakaszán az ellenség logisztikája jelentősen megnehezült. Az orosz egységek lehetőségei az erők és az anyagi-technikai utánpótlás átcsoportosítására korlátozottá váltak

- emelte ki közleményében a hadtest. Az orosz csapatok a huljajpolei frontszakaszon, Polohi térségében szállítottak személyi állományt, nehéztechnikát és lőszert az Orihiv irányába tervezett támadó hadműveleteikhez - idézi az ukrán hadtestet az Ukrajinszka Pravda.

Сили оборони ускладнили логістику ворога на Гуляйпільському напрямкуВідео: 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ pic.twitter.com/tNjj9UOcPb https://t.co/tNjj9UOcPb — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) September 21, 2026

A katonák arról is tájékoztattak, hogy a nagyméretű haditechnika szállítására használt útvonalakon a logisztikai kapacitás csökkenése

arra kényszerítette az orosz hadsereget, hogy aktívabban alkalmazzon motorkerékpárokat és más könnyű motoros járműveket.

Az ukrán katonai vezetés szerint az ilyen csoportok jóval sebezhetőbbek a csapásokkal szemben.

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