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Elvágták az orosz hadsereg utánpótlását, hidakat bombáztak szét: videón az ukrán légideszant-rohamcsapatok akciója
Globál

Elvágták az orosz hadsereg utánpótlását, hidakat bombáztak szét: videón az ukrán légideszant-rohamcsapatok akciója

Portfolio
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MTI
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Légicsapásokat mértek az ukrán erők az orosz csapatok logisztikai infrastruktúrájára a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében, lerombolva azokat a hidakat, amelyeket az ellenség személyi állomány, haditechnika és lőszer szállítására használt - közölte az ukrán légideszant-rohamcsapatok 7. hadteste hétfőn a Facebookon.

A csapások következtében a front ezen szakaszán az ellenség logisztikája jelentősen megnehezült. Az orosz egységek lehetőségei az erők és az anyagi-technikai utánpótlás átcsoportosítására korlátozottá váltak

- emelte ki közleményében a hadtest. Az orosz csapatok a huljajpolei frontszakaszon, Polohi térségében szállítottak személyi állományt, nehéztechnikát és lőszert az Orihiv irányába tervezett támadó hadműveleteikhez - idézi az ukrán hadtestet az Ukrajinszka Pravda.

A katonák arról is tájékoztattak, hogy a nagyméretű haditechnika szállítására használt útvonalakon a logisztikai kapacitás csökkenése

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arra kényszerítette az orosz hadsereget, hogy aktívabban alkalmazzon motorkerékpárokat és más könnyű motoros járműveket.

Az ukrán katonai vezetés szerint az ilyen csoportok jóval sebezhetőbbek a csapásokkal szemben.

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