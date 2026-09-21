Friss jelentés érkezett: hatalmas csapás a háború az ukrán gazdaságnak

Komoly mértékben visszafogják Ukrajna exportját a kikötői és más kritikus infrastruktúra elleni orosz támadások.

Az ukrán pénzügyminisztérium hétfőn ismertetett becslése szerint a kár elérheti a 4,8 milliárd dollárt az év végéig. A minisztérium számításai szerint csak júliusban a veszteség mintegy 800 millió dollár volt. Oroszország az utóbbi hónapokban intenzívebbé tette az ukrán exporthoz szükséges infrastruktúra elleni támadásait Odessza régióban, ahol a főbb fekete-tengeri kikötők találhatók, de nem kímélte a nagyobb dunai kikötőket sem, például Reniben és Izmajilban.

Az orosz támadásokkal

lényegében blokkolták a tengeri kijáratokat, amelyek egykor az ukrán export mintegy 90 százalékát bonyolították le.

A kijevi vezetés ezért arra kényszerült, hogy az árukat a kisebb kapacitással rendelkező dunai kikötőihez, illetve a nyugati határai mentén lévő vasúti csomópontjaihoz irányítsa át.

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