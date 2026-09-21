20°C zápor
Budapest
  • Megjelenítés
Ha igaz, amit Irán állít, felrobbanhat a Közel-Kelet: példátlan csapásra készülhet Donald Trump
Globál

Ha igaz, amit Irán állít, felrobbanhat a Közel-Kelet: példátlan csapásra készülhet Donald Trump

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Irán központi katonai parancsnoksága azt állítja, hogy tudomást szerzett arról, hogy az Egyesült Államok egy széles katonai koalícióval együtt hamarosan ismét meg fogja támadni az országot - tudósított a Times of Israel.

Az iráni hadvezetés nem nevezte meg, hogy pontosan mely országok, milyen támadást indíthatnajk, csak annyit hangsúlyoztak, hogy egy esetleges amerikai támadás tartós válaszcsapásokat vonna maga után az Egyesült Államok regionális támaszpontjai és érdekeltségei ellen.

Teherán egyúttal figyelmeztette a térségi államokat, hogy amennyiben támogatják az amerikai akciókat, a konfliktus résztvevőinek fogják tekinteni őket, így őket is támadják majd.

Közben Irán nyitva tartja a forródrótot: Mohszen Rezáí iráni nemzetbiztonsági vezető arról számolt be, hogy Irán közvetítőkön keresztül eljuttatta a tárgyalások újraindításához szabott feltételeit az Egyesült Államokba. A teheráni követelések között szerepel a harcok teljes körű leállítása minden fronton, az iráni pénzügyi eszközök zárolásának feloldása, valamint a tengeri blokád megszüntetése.

Mohammad Báger Gálibáf parlamenti házelnök és főtárgyaló ugyanakkor kijelentette, hogy

Még több Globál

Zajlik a leszámolás Pekingben: sorra buknak el a vezetők, Hszi Csin-ping már 2027-re készülhet

Nagy a baj: magára maradt a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma, nincs terv a csapások ellen

Bejelentette Zelenszkij: nem bombázzák többé az orosz olajfinomítókat, ha Moszkva ezt tényleg megteszi

Irán mindaddig nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost, amíg a feltételeit nem teljesítik.

Kapcsolódó cikkünk

Felrobbantak a grönlandi részvények, esik az olaj - Mutatjuk a tőzsdei izgalmakat!

Támadásra készülhet Amerika – Kongatja a vészharangot az iszlamista rezsim, súlyos megtorlással fenyegetnek

Ellenséges drónok lepték el a NATO katonai bázisait - A védelem közben teljesen tétlen

Dacos üzenetet kapott Donald Trump – Mikor érhet véget a háború?

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn
Vádalkut kötött a volt államtitkár, húsz hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Horvátországban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility