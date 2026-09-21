Ha igaz, amit Irán állít, felrobbanhat a Közel-Kelet: példátlan csapásra készülhet Donald Trump

Az iráni hadvezetés nem nevezte meg, hogy pontosan mely országok, milyen támadást indíthatnajk, csak annyit hangsúlyoztak, hogy egy esetleges amerikai támadás tartós válaszcsapásokat vonna maga után az Egyesült Államok regionális támaszpontjai és érdekeltségei ellen.

Teherán egyúttal figyelmeztette a térségi államokat, hogy amennyiben támogatják az amerikai akciókat, a konfliktus résztvevőinek fogják tekinteni őket, így őket is támadják majd.

Közben Irán nyitva tartja a forródrótot: Mohszen Rezáí iráni nemzetbiztonsági vezető arról számolt be, hogy Irán közvetítőkön keresztül eljuttatta a tárgyalások újraindításához szabott feltételeit az Egyesült Államokba. A teheráni követelések között szerepel a harcok teljes körű leállítása minden fronton, az iráni pénzügyi eszközök zárolásának feloldása, valamint a tengeri blokád megszüntetése.

Mohammad Báger Gálibáf parlamenti házelnök és főtárgyaló ugyanakkor kijelentette, hogy

Irán mindaddig nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost, amíg a feltételeit nem teljesítik.

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