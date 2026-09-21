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Háborús robbanás előtt a térség? Megüzenték az amerikaiaknak, hogy készen állnak a pusztításra
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Háborús robbanás előtt a térség? Megüzenték az amerikaiaknak, hogy készen állnak a pusztításra

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Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) kemény választ ígért az Egyesült Államoknak és Izraelnek, amennyiben eszkalálják a konfliktust a Közel-Keleten – írja az Iran International.

Hétfőn az iráni Forradalmi Gárda kijelentette, hogy

a „ravaszon tartják az ujjukat”, és „határozott és pusztító” választ fognak adni az Egyesült Államoknak és Izraelnek, amennyiben eszkalálják a háborút.

Azt is hangsúlyozták, hogy egyenesen a „forrásnál” fogják semlegesíteni a fenyegetéseket, mivel eljutottak már a katonai képességek ezen szintjére. A közlemény az iraki-iráni háború kirobbanásának évfordulójára született meg. Az IRGC a Hormuzi-szorost hozta fel példaként, szerintük Washingtonnak és Jeruzsálemnek el kell fogadniuk, hogy a térségben többé nincsenek jelen.

A napokban újra felmerült, hogy az amerikai hadsereg ismételten csapásokat fog mérni az iszlamista hatalomra.

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