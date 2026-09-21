Helyére kerültek a dolgok: ezt tudni Magyarország szerepéről Ukrajna kezdeményezésében

Újabb részletek derültek ki arról, hogy mi a pontos álláspontja Budapestnek a Kárpáti Nyolcakkal kapcsolatban.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Külügyminisztérium tisztázta, hogy mi a pontos helyzet a Kárpáti Nyolcakkal kapcsolatban, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentett be még pénteken. A regionális kezdeményezés célja elvileg, hogy javítsa a párbeszéd és a koordináció lehetőségét, ehhez pedig fórumot adjon az együttműködés előmozdítása érdekében. Kisebb meglepetésre a tagállamok között felsorolta Magyarországot is, bár az elmúlt időszakban sokat javult Budapest és Kijev viszonya. A következő fordulat hétfőn érkezett, amikor Magyar Péter miniszterelnök cáfolta, hogy Magyarország is tagja lenne a Kárpáti Nyolcaknak (Carpathian 8 – C8), sőt, nem is vett részt senki a találkozón. Azt nem részletezte, pontosan milyen okai vannak a kimaradásnak.

A következő fordulatot aztán a Külügyminisztérium hozta, miután a Telex szerint pontosította a kormányfő szavait:

Ukrajna meghívta Magyarországot, nem leszünk tagjai a regionális kezdeményezésnek, de ország képviselője jelen volt.

Egyelőre nem tudni, hogy milyen fontosságú lehet majd a C8, ezt valamelyest alátámasztja az is, hogy több ország a legmagasabb szinten képviseltette magát Kijevben, míg mások jóval alacsonyabb képviselővel voltak jelen.

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