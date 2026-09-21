Itt a mérleg: nagyon durván szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb területét

Kijev hosszú hónapok óta folyamatosan támadja az orosz energetikai infrastruktúrát, különös tekintettel az olajfinomítókra. A vezérkari jelentés szerint eddig az összes ilyen típusú létesítmény mintegy felének kellett leállítania a termelést,

a kapacitás 45 százaléka jelenleg üzemen kívül van.

Az egyik következmény a jó minőségű üzemanyag hiánya Oroszországban. Többek között meredeken visszaesett az Euro-5/K5 szabványnak megfelelő benzin és dízel üzemanyag termelése

– írják.

Az elmúlt hónapokban visszatérően lehetett olyan képsorokat látni Oroszországból, hogy hosszú kocsisorok várnak a benzinkutaknál. A helyzet azóta nem sokat változott, még mindig torlódások vannak az üzemanyagtöltő állomásoknál. Az elmúlt egy hétben célba vett létesítményeket is hosszan ecsetelték, így a szizrani üzemet, a jaroszlavli központot, vagy a moszkvai finomítót.

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