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Káosszal indul a reggel a vasúton: leszakadt vezeték miatt késések vannak több vonalon
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Káosszal indul a reggel a vasúton: leszakadt vezeték miatt késések vannak több vonalon

MTI
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Leszakadt felsővezeték miatt jelentős késésekre kell számítani hétfő reggel a ceglédi vasútvonalon - írták a Mávinform Facebook-oldalán.

Budapesten, a repülőtér közelében leszakadt a felsővezeték, emiatt

Pestszentlőrinc és Vecsés között nem közlekedhetnek a vonatok.

Az elővárosi vonatok megosztva, a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest, valamint Vecsés és Monor/Cegléd/Szolnok között járnak.

A zónázó vonatok Vecsés és Monor között minden állomáson megállnak.

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Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbusz jár, a 200E járaton a vasúti menetjegyeket is elfogadják - írta a MÁV.

a hajnali szegedi vonatok és a Napfény InterCityik csak Cegléd és Szeged között járnak.

A Cívis InterRégiók terelve, az újszászi vonalon át közlekednek, a Nyugati pályaudvar és Szolnok között nem állnak meg.

Címlapkép forrása: MTI

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