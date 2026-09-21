Káosszal indul a reggel a vasúton: leszakadt vezeték miatt késések vannak több vonalon

Leszakadt felsővezeték miatt jelentős késésekre kell számítani hétfő reggel a ceglédi vasútvonalon - írták a Mávinform Facebook-oldalán.

Budapesten, a repülőtér közelében leszakadt a felsővezeték, emiatt

Pestszentlőrinc és Vecsés között nem közlekedhetnek a vonatok.

Az elővárosi vonatok megosztva, a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest, valamint Vecsés és Monor/Cegléd/Szolnok között járnak.

A zónázó vonatok Vecsés és Monor között minden állomáson megállnak.

Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbusz jár, a 200E járaton a vasúti menetjegyeket is elfogadják - írta a MÁV.

a hajnali szegedi vonatok és a Napfény InterCityik csak Cegléd és Szeged között járnak.

A Cívis InterRégiók terelve, az újszászi vonalon át közlekednek, a Nyugati pályaudvar és Szolnok között nem állnak meg.

Címlapkép forrása: MTI