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Készen áll a Putyinnal való találkozóra Zelenszkij, de van egy komoly feltétele
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Készen áll a Putyinnal való találkozóra Zelenszkij, de van egy komoly feltétele

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CBC News-nak adott interjút, amiben kifejtette, hogy pontosan mire van szükség egy személyes tárgyaláshoz Oroszországgal.

Az ukrán elnök az Egyesült Államokban tartózkodik, hamarosan találkozik Donald Trumppal is. Ennek nyomán felmerült a kérdés, hogy mikor kerülhet sor személyes találkozóra közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy nyitott a közvetlen tárgyalásokra, ugyanakkor kiemelte, hogy

kulcskérdésnek a találkozó konkrét eredményének kell lennie.

Az ukrán elnök elmondta, hogy egy ilyen találkozó lehetősége nem vált ki belőle pozitív gondolatokat, da abban az esetben hajlandó megfontolni, ha látja a konkrét értelmét. Az orosz vezetőt ugyanakkor egyértelműen Ukrajna ellenségének tekinti:

Ismerem a valódi célját. Tudom, hogy ez a személy teljesen megszállni akar minket, és meg is fogja tenni, ha nem leszünk ilyen erősek, és ha a világ elfárad, vagy ha nem lesznek biztonsági garanciáim

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– mondta.

Zelenszkij szerint kulcsfontosságú azt elérni, hogy Oroszország ne legyen képes újabb megszálló hadműveletet indítani Ukrajnában. Ez az egyik fontos kitétel a konkrét eredmények mellett.

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