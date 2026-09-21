Kiakadt Moszkva Donald Trump döntésén: így aztán nehéz lesz békét teremteni!

Elutasítóan reagált a Kreml arra, hogy Donald Trump elnök aláírta az Oroszországgal szembeni újabb szankciós csomagot: az orosz álláspont szerint a lépés nem segíti sem a washingtoni-moszkvai kapcsolat rendezését, sem az ukrajnai háború lezárását.

Trump pénteken látta el kézjegyével a széles körű korlátozásokat tartalmazó törvénycsomagot. Az elnök az új jogszabályok szerint 500%-os vámot vethet ki egyes orosz termékekre és 100%-os vámot azokra az országokra, melyek vásárolják ezeket.

A Kreml hivatalos reakciója szerint

az új jogszabály nem teremt kedvező feltételeket a két ország közötti párbeszédhez, és nem segíti az ukrajnai konfliktus rendezésére tett erőfeszítéseket sem.

Az oroszok azt hangsúlyozták, hogy szerintük a szankciós politika nem alkalmas eszköz a diplomáciai közeledésre, és kifejezetten kontraproduktív a béketeremtés szempontjából.

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok épp a következő hetekben készült a béketárgyalások folytatására.

Forrás: Reuters

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