Kiderült: az utolsó pillanatban gondolta meg magát Donald Trump - Elkerült Amerika egy újabb háborút

Lefújta Donald Trump amerikai elnök a jemeni húszik ellen előkészített légicsapásokat – tudta meg a New York Times.

Ez már a sokadik fordulat Jemen kapcsán: Trump eredetileg nem akarta megtámadni a húszikat, aztán szerdán a Fehér Házban tanácsadói, csütörtökön pedig Mohamed bin Szalmán koronaherceg telefonon győzködte arról, hogy mérjen katonai csapásokat a húszik ellen.

Trump ki is adta a hadparancsot a Pentagonnak, a repülőgépeket, személyzetet, fegyvereket előkészítették, de az elnök az utolsó pillanatban mégis lefúja a támadást.

Trump vasárnap nyíltan bejelentette, hogy egyelőre nem támadja meg a húszikat, mivel közvetlen kapcsolatban áll Amerika a jemeni iszlamistákkal, akik megígérték, hogy nem fognak amerikai (és izraeli) erőket és kereskedelmi útvonalakat támadni.

A CNN forrásai szerint más eszközökkel, például katonai tanácsadókkal és hírszerzési adatokkal viszont segíti a Trump-adminisztráció a szaúdi katonai műveleteket Jemen ellen.

A jemeni húszik az elmúlt napokban újabb offenzívába kezdtek a szaúdiak által támogatott kormányerők ellen, most épp a partszakaszon kaszálnak végig, hogy a teljes Vörös-tengert és Ádeni-öblöt az ellenőrzésük alá tudják vonni.

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