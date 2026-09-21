Kifut az időből az EU: Putyin és Lavrov is megúszhatja a szankciókat, Magyarország szomszédja az egyik nagy blokkoló

A Coreper szeptember 21-én tartotta meg második ülését a szankciók kiterjesztéséről, de kompromisszum továbbra sem született. Európai diplomaták az European Pravda értesülései szerint
nem tartják kizártnak, hogy a megbeszélések átnyúlnak a következő napra is, miközben a szankciós lista érvényessége hamarosan lejár.
Az egyeztetések fő akadályát Szlovákia követelése jelenti, Pozsony ugyanis Aliser Uszmanov és Mihail Fridman orosz oligarchák törlését kéri a szankciós listáról. Franciaország szintén Uszmanov lekerülését szorgalmazza nemzeti érdekekre hivatkozva, a párizsi diplomáciai források szerint ugyanis az intézkedés összefüggésben áll több, jelenleg Azerbajdzsánban fogva tartott francia állampolgár szabadon bocsátásával.
A tárgyalásokon felmerült kompromisszumos javaslat alapján Uszmanov és Fridman levétele fejében a szankciókat 36 hónappal hosszabbítanák meg. A döntésképtelenség miatt a Coreper szeptember 14-én már kénytelen volt hét nappal meghosszabbítani a hatályos szankciókat, hogy időt nyerjen a további egyeztetésekre.
A szankciós lista, amelyet az EU 2014-ben kezdett összeállítani, az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető természetes és jogi személyeket tartalmazza.
Vlagyimir Putyin, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, valamint Medvedcsuk volt ukrán parlamenti képviselő és Janukovics korábbi ukrán elnök 2022 óta szerepelnek a lajstromban.
A legutóbbi érdemi hosszabbításra márciusban került sor, és Szlovákia akkor is az utolsó pillanatig akadályozta a döntéshozatalt Fridman és Uszmanov ügye miatt.
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