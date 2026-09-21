Kimondta Trump: Oroszország teljesen elveszítette az ellenőrzést

Oroszország sajnos az Ukrajnával folytatott háború miatt elvesztette az irányítást a gázolajipara felett. Számos dízelfinomítójukat felrobbantották, és azok – legalábbis ideiglenesen – üzemképtelenek

- írta ki az elnök a közösségi oldalára. Trump hozzátette: "ezt a nevetséges és végeláthatatlan háborút Ukrajnával be kell fejezni."

Az egész világ szenved, hiszen 25 000 ember – többnyire katonák – veszíti életét minden egyes hónapban. Micsoda kár!

- fogalmazott a republikáus országvezető.

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