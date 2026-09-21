Kiszivárgott: félelmetes drónhadsereget épít Oroszország, majdnem duplájára pörgetik fel a gyártást

A Politico által megszerzett belső dokumentumok szerint
a Roszatom Alabuga-Volokno nevű gyárában olyan új gyártósort építenek, amely évi 500 tonna repülőgépipari minőségű szénszál előállítására lehet alkalmas 2029-re.
Ez a könnyű, nagy szilárdságú anyag a drónok sárkányszerkezetének nélkülözhetetlen eleme, mivel nélküle nem fogható vissza a drón tömege.
A plusz 28 ezer drón gyártását lehetővé tevő fejlesztés 78 százalékos kapacitásnövekedést jelentene, ukrán becslések szerint ugyanis Oroszország jelenleg évi 36 ezer Gerány típusú kamikazedrónt képes legyártani.
Az alabuga-voloknói gyárat és anyavállalatát, a Roszatom UMATEX részlegét az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és több másik nyugati kormány is szankcionálta korábban.
Az orosz kormány májusban hagyta jóvá az építkezést, műholdfelvételek alapján pedig már júliusban megkezdték a meglévő üzem melletti terület előkészítését.
A projekt illeszkedik Moszkva azon célkitűzésébe, hogy csökkentse függőségét a kínai szénszálimporttól. A belső dokumentumok szerint a fejlesztés fő céljai között szerepel a "kettős felhasználású termékek importhelyettesítése", valamint "az orosz stratégiai ágazatok – a légiközlekedés és a hadiipar – szénszáligényének kielégítése".
Oroszország a nemzeti drónprogramja keretében 2030-ra 130 ezer, 2035-re pedig már 350 ezer drón gyártását tervezi.
A gyár idén már egy álcázott, 46 tonnás szénszálipari vegyszerküldeményt kapott egy kínai állami vállalattól. Kína washingtoni nagykövetsége közleményében azt állította, hogy nem tud a bővítési tervekről, és "a kettős felhasználású termékek exportját a jogszabályoknak megfelelően szigorúan ellenőrzi".
Szerhij Kuzan, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ nevű kijevi agytröszt vezetője szerint az Alabugában gyártott drónok
valószínűleg Oroszország jövőbeli európai hadműveleteinek fő eszközévé válnak,
ezért az európai politikában kiemelt prioritássá kell válnia az ellátási láncok megzavarásának és a szankciók érvényre juttatásának.
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