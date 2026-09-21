Kőkemény amerikai ultimátum: kizárják a dollárrendszerből, aki kiszolgálja a közel-keleti államot

Bessent hétfőn a CNBC-nek nyilatkozva közölte, hogy

szeptember 23-tól világszerte leállíthatják az iráni légitársaságok működését.

A figyelmeztetés nem csupán maguknak a légitársaságoknak szól, hanem azoknak a repülőtereknek, üzemanyag-beszállítóknak, jegyértékesítőknek és egyéb szolgáltatóknak is, amelyekre az iráni gépek külföldi üzemeltetésük során támaszkodnak. A miniszter egyértelművé tette, hogy aki leszállási szolgáltatást nyújt, üzemanyagot ad el vagy jegyet értékesít az iráni légitársaságoknak, azt kizárják a dolláralapú pénzügyi rendszerből.

A lépés a Trump-kormányzat Teherán elleni fokozódó gazdasági nyomásgyakorlásának újabb eleme, amelyre az Egyesült Államok és Irán közötti háborús konfliktus közepette kerül sor. A pénzügyminisztérium a hónap elején szankciókat vetett ki az összes korábban még nem szankcionált iráni légitársaságra, valamint az iráni légiközlekedési ágazatot támogató külföldi vállalatokra is.

Irán légiközlekedési iparát már eddig is súlyosan korlátozták az évek óta fennálló amerikai szankciók, amelyek megnehezítették az új repülőgépek beszerzését, valamint az alkatrészekhez és karbantartási szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az intézkedések egy szélesebb szankciórendszer részét képezik, amelynek célja Irán elszigetelése a nemzetközi pénzügyi rendszertől – az energiaszektortól a hajózáson és a technológián át az arany- és digitáliseszköz-kereskedelemig.

A bejelentés különös súlyt kap annak fényében, hogy Bessent egy nappal korábban tárgyalt Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettessel, és csütörtökön Trump és Hszi Csin-ping elnök találkozójára is sor kerül.

Kína Irán egyik legfontosabb gazdasági partnere és diplomáciai támogatója, így Peking együttműködése kulcsfontosságú lehet Washington elszigetelési törekvéseinek sikerében.

Bessent szerint a kínai tisztviselők "nagyon aktívan részt vesznek" az amerikai nyomásgyakorlásban, és pozitív tárgyalások folynak a kínai pénzügyi hatóságokkal – köztük Pan Kung-seng jegybankelnökkel – az Irán elleni szankciók betartásáról.

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