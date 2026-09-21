Máris kiesett valaki a mezőnyből, hogy Amerika következő elnöke legyen? – Úgy tűnik, lőttek a nagy visszatérésnek

Az Axios Harris nyolc korábbi munkatársát és tanácsadóját kérdezte meg,
- közülük mindössze egyetlen ember gondolta úgy, hogy Harris valószínűleg elindul 2028-ban,
- ketten 50-50 százalékra tették ennek esélyét,
- öten pedig úgy vélték, hogy végül nem száll ringbe.
Egyesek bevallottan vágyvezérelt véleményt fogalmaztak meg, nem szeretnék ugyanis, ha a párt 2024-es jelöltje újraindulna.
Az Axios által felkeresett munkatársak több érvet is felhoztak. Egyrészt Harris csak a legminimálisabbat hozza ahhoz, hogy az esélyes indulók között maradjon a neve. Bár a félidős választások előtt járja az országot, hogy segítse a részvételére nyitott jelöltek kampányait, podcastokban szerepel és könyvet írt, korábbi munkatársai szerint ha komolyan gondolná az indulást, már jóval nagyobb stábot építene, és aktívabban beleszólna a szakpolitikai vitákba.
Másrészt a legnagyobb adományozók közül sokan még mindig dühösek a 2024-es vereség miatt, és más jelöltek, például Wes Moore marylandi vagy Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, felé nyitnak. Reid Hoffman LinkedIn társalapító, aki a Demokrata Párt meghatározó donorja, "rendkívül nehéz útról" beszélt Harris indulása esetén.
A korábbi munkatársai szerint Harris realista és jó politikai érzékkel rendelkező megfigyelő, aki tisztában van azzal, hogy jelöltségére óhatatlanul rányomná a bélyegét a Biden-adminisztráció öröksége és a 2024-es kudarc.
David Plouffe, Harris 2024-es vezető tanácsadója a Pod Save America podcastban nemrég úgy fogalmazott, hogy az országosan ismert Harris a kampány első napján lenne a legerősebb, hisz támogatottsága a verseny előrehaladtával valószínűleg csökkenne, ahogy újabb és frissebb politikusok kerülnek a reflektorfénybe.
A szkeptikusok véleményét más árulkodó jelek is erősítik. Harris gyakorlatilag feladta a @KamalaHQ közösségimédia-fiók kezelését, férjével egy nyolcmillió dolláros ingatlant vásárolt a kaliforniai Malibuban, legfőbb munkatársa, Kirsten Allen pedig nemrég távozott a csapatából. Harris jelenlegi stábja ugyanakkor azzal érvel, hogy az egykori alelnök hatalmas online adományozói bázissal rendelkezik, és a félidős választások alatt jelenleg nincs is szüksége nagyobb csapatra.
Az Axios szerint
Harris nyilvánosan és magánbeszélgetésekben is azt hangoztatja, hogy még nem hozott döntést, és nyitva hagyja a lehetőséget.
Egy friss podcastinterjúban Megan Rapinoe-nak úgy fogalmazott,
nem tudnék úgy élni, hogy nem állok a köz szolgálatában.
Egykori munkatársai közül ugyanakkor többen – akik egyébként alkalmasnak tartanák az elnöki posztra – kifejezetten azért ellenzik az indulását, mert komolyan kétlik, hogy a 2024-es vereség után képes lenne győzni.
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