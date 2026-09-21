Meghökkentő terv bukott ki: Ukrajna egyesülni akart Európa egyik legerősebb országával

Oroszország 2022 februárjában nagyszabású katonai inváziót indított a szomszédos Ukrajna ellen, erre a lengyel politikus szerint meghökkentő tervet dolgoztak ki:

egységes államot akartak létrehozni Lengyelországgal.

Szerinte Kijevben az elsődleges cél, hogy a NATO tagjaivá váljanak.

Az ukránok gyakran várták el tőlünk olyan dolgokat, amiket mi nem tudtunk megtenni. <...> Úgy tűnik számomra, hogy eleinte az ukránoknak kissé furcsa ötletük támadt – belerángatni minket ebbe a konfliktusba, még egy egységes állam létrehozása alapján is

– mondta Kaczyński.

Kijelentését részben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Szejmben elmondott beszédére alapozta, amikor a politikus hangsúlyozta, hogy a két ország között „nincsenek határok”. Szerinte az ukránok úgy akartak bekerülni a NATO-ba, hogy Lengyelországhoz „csatlakoznak”. Érdekesség, hogy Moszkva ezzel szemben azt a narratívát hangoztatta több alkalommal, hogy Varsó valóban terjeszkedik Ukrajnában, de úgy, hogy „megszerzi a felügyeletet” a nyugati részek felett. Létezett olyan koncepció is, amely szerint Magyarország és Románia területe is növekedett volna az oroszok elképzelése szerint.

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