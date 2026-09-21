19°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Meghökkentő terv bukott ki: Ukrajna egyesülni akart Európa egyik legerősebb országával
Globál

Meghökkentő terv bukott ki: Ukrajna egyesülni akart Európa egyik legerősebb országával

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt vezetője fedte fel a titkot, amely szerint Kijev 2022-ben felvázolta két ország összeolvadásának a tervét – írja a Gazeta.

Oroszország 2022 februárjában nagyszabású katonai inváziót indított a szomszédos Ukrajna ellen, erre a lengyel politikus szerint meghökkentő tervet dolgoztak ki:

egységes államot akartak létrehozni Lengyelországgal.

Szerinte Kijevben az elsődleges cél, hogy a NATO tagjaivá váljanak.

Az ukránok gyakran várták el tőlünk olyan dolgokat, amiket mi nem tudtunk megtenni. <...> Úgy tűnik számomra, hogy eleinte az ukránoknak kissé furcsa ötletük támadt – belerángatni minket ebbe a konfliktusba, még egy egységes állam létrehozása alapján is

Még több Globál

Oroszország a totális háború új szakaszába lépett

Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn

Eldurvult a vita: Trump kénytelen Putyin legszorosabb szövetségeséhez fordulni

– mondta Kaczyński.

Kijelentését részben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Szejmben elmondott beszédére alapozta, amikor a politikus hangsúlyozta, hogy a két ország között „nincsenek határok”. Szerinte az ukránok úgy akartak bekerülni a NATO-ba, hogy Lengyelországhoz „csatlakoznak”. Érdekesség, hogy Moszkva ezzel szemben azt a narratívát hangoztatta több alkalommal, hogy Varsó valóban terjeszkedik Ukrajnában, de úgy, hogy „megszerzi a felügyeletet” a nyugati részek felett. Létezett olyan koncepció is, amely szerint Magyarország és Románia területe is növekedett volna az oroszok elképzelése szerint.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn
Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye
Vádalkut kötött a volt államtitkár, húsz hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Horvátországban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility