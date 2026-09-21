Megszólalt Brüsszel az "úgynevezett" választásról: az EU nem ismeri el az eredményt a megszállt részeken

Kallas szerint a szeptember 18-20. között Oroszország által tartott parlamenti választások ismét
rávilágítottak az orosz demokrácia folyamatos és egyre mélyülő leépítésére, amely egy egyre autoriterebb politikai környezetben zajlik.
Hozzátette, hogy az egyenlő választási feltételek hiányát tovább súlyosbította Oroszország Ukrajna elleni háborúja és ukrán területek megszállása.
A főképviselő rámutatott: az orosz hatóságok tovább növelték a rendszerszintű és intézményesített belső és a határokon átnyúló elnyomást, hogy kizárjanak minden demokratikus ellenzéki erőt a politikai versenyből. Kiemelte, hogy
a háborúellenes, ellenzéki Jabloko párt jelöltjeinek kizárása a szövetségi listáról tovább szűkítette az orosz szavazók választási lehetőségeit.
Közlése szerint választásokat megelőző időszakban független elemzők és megfigyelők már beszámoltak a közigazgatási és igazságügyi eszközökkel való széles körű visszaélésről, amelynek célja minden olyan szereplő eltávolítása volt, aki Oroszország Ukrajna elleni illegális agressziós háborúját ellenzi.
Az Európai Unió és tagállamai továbbra is támogatják az orosz civil szervezetek, emberi jogvédők és független média fontos munkáját
- hangsúlyozta.
Az EU nevében sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy Oroszország nem hívta meg az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelőit a választásokra. Az uniós álláspont szerint ezzel
az orosz választók és intézmények nem kaphattak pártatlan és független értékelést a választások lebonyolításáról.
A nyilatkozat továbbá határozottan elítélte az Oroszország által Ukrajna ideiglenesen megszállt területein (a Krím Autonóm Köztársaságban és Szevasztopolban, valamint Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megye egyes részein) megszervezett "úgynevezett" választásokat. Az EU szerint ezek sértik a nemzetközi jogot, köztük az ENSZ Alapokmányát, valamint Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi integritását.
Az Európai Unió felszólította Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben Ukrajna nemzetközileg elismert határait és szuverenitását. "Az Európai Unió soha nem fogja elismerni sem ezen "úgynevezett" választások megtartását Ukrajna ideiglenesen megszállt területein, sem azok eredményeit. Azokat, akik részt vesznek e színlelt választások megszervezésében vagy jelöltként indulnak Ukrajna ideiglenesen megszállt területein, valamint azokat, akik felelősek a szabad és tisztességes választások lehetőségének aláásásáért Oroszországon belül, szankciók fogják sújtani - olvasható a közleményben.
Kallas megerősítette az Európai Unió támogatását Ukrajna függetlensége, szuverenitása és nemzetközileg elismert határain belüli területi integritása mellett.
Felszólította Oroszországot az Ukrajna elleni háború beszüntetésére, a teljes, azonnali és feltétel nélküli tűzszünet elfogadására, valamint katonai erőinek és haditechnikai eszközeinek Ukrajna teljes területéről történő azonnali, teljes és feltétel nélküli kivonására.
Címlapkép forrása: EU
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