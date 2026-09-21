Merz bajban van: kiderült miért törhettek előre a szélsőségesek Európa vezető hatalmában

Vasárnap két német tartományban is választásokat tartottak, ezeken a jelenlegi szövetségi kormányt adó CDU alaposan leszerepelt, míg a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali formációk előretörtek. Az eredmények miatt a kancellár, Merz pozíciója is megingott, de ő a friss értékelésében hangsúlyozta, hogy küzdeni fog. A politikai vezető kijelentette, hogy a pártjával kapcsolatosan széles körben elégedetlenség mutatkozik,

az ő személyes népszerűtlensége is hozzájárult a Kereszténydemokrata Unió csúfos kudarcához.

A párt életében először fordult elő, hogy nem érték el a tartományi parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt Mecklenburg-Elő-Pomerániában. A legjobb eredményt itt az Alternatíva Németországért (AfD) érte el 38 százalékkal, ami valószínűleg nem lesz elegendő a kormányalakításhoz. Berlinben a Baloldali Párt (Die Linke) érte el a győzelmet, a CDU itt csak második lett.

Merz vállalta a személyes felelősséget az eredmények miatt, ugyanakkor elmondta, hogy az „okok messze túlmutatnak az ő személyén”. Elmondta, hogy beszélt a pártja több magas rangú tagjával is, de a helyére vonatkozó kérdések nem merültek fel. A kancellár szerint egy globális átalakulás zajlik, ennek a hullámai érték el Németországot is. Szerinte a szélsőségesek az egyszerű megoldásokat hangoztatják, amelyek gyorsan megoldást hoznak, de szerinte ilyenek nem léteznek. Próbálják levonni a tanulságokat és változtatni fognak a jövőben. Szerinte a centrista pártoknak felelősségük van abban, hogy a szélsőséges hangokat visszaszorítsák. Azt ugyanakkor elmondta, hogy kénytelenek folytatni a fájdalmas reformokat az országban, például a nyugdíjkorhatár felemelését 64-ről 67 évre.

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