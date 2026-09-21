Történelmi győzelmet aratott az orosz parlamenti választásokon Vlagyimir Putyin pártja, ez pedig azt mutatja, hogy az orosz elnök másodszor is felhatalmazást kapott az orosz lakosságtól a „különleges művelet” (Ukrajna inváziója) folytatására – értelmezi a választási eredményeket a Moszkovszkij Komszomolec.

A lap szerint az orosz lakosság már hozzászokott a háborús helyzethez, a „különféle kellemetlenségek” árnyékában támogatják a központi vezetést.

Az MK rámutat: a 2021-es parlamenti választásokhoz képest többen is mentek el választani és többen is szavaztak az Egységes Oroszország pártra, ez pedig azt mutatja, hogy a lakosság kiáll Putyin és a „különleges művelet” mellett.

Az állampolgáraink mélyen és tudatosan támogatják az elnök intézkedéseit az ország érdekében és értik, hogy az ezeréves civilizációnk értékeiért harcolunk”

– kommentálta az eredményt Valenyina Matvijenkó, az orosz szövetségi testület elnöke.

A választási eredménynek Oroszországban egyértelmű jelzései vannak a külpolitikára nézve is. Jól mutatja a külső szemlélőknek, hogy az ország vezetése nemcsak kezében tartja az irányítást, hanem új célok lefektetésére is képes a gazdasági nehézségek és az ukrán támadások közepett”

– mondta Alekszej Naumov, az Orosz Nemzetközi Ügyek Tanácsa nevű elemzőház elemzője.

Az orosz hatóságok a mostani választásról (is) kizárták az összes olyan ellenzéki pártot, amely nyíltan kritikus volt Putyinnal vagy az ukrajnai háborúval szemben, így végeredményében nem tudtak az oroszok közvetlenül arról szavazni, hogy támogatják-e a háborút, vagy sem.

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