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Most jöhet a háború legbrutálisabb tele: döntő csapásra készülnek az oroszok
Globál

Most jöhet a háború legbrutálisabb tele: döntő csapásra készülnek az oroszok

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A háború eddigi legnehezebb tele várhat most Ukrajnára, az oroszok már tartalékolják a rakétákat és drónokat, Kijev a legrosszabbra készül - írta meg a Bloomberg.

A lap arról ír, hogy az ukrán városok egyik legfőbb sérülékenységét a szovjet időkből örökölt távhőrendszer jelenti, amely hatalmas hőerőművekre és kiterjedt távvezeték-hálózatokra épül.

Ha egy kulcsfontosságú létesítményt találat ér, egész városnegyedek maradhatnak fűtés nélkül.

Amennyiben a gyors helyreállítás nem lehetséges, a rendszert vízteleníteni kell, nehogy a fagy szétvesse a csöveket. Pontosan ez történt tavaly télen Kijev Trojescsina negyedében, ahol több százezer lakó maradt fűtés, áram és víz nélkül a mínusz húszfokos hidegben.

A lakosság már készül a kemény télre, de a tűzifa ára a pánikvásárlások miatt a tavalyi szinthez képest hetven-nyolcvan százalékkal emelkedett. Közben az ukrán kormány külföldről kért segítséget: az európai szövetségesek már megkezdték az erőművi alkatrészek és fűtőberendezések szállítását.

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Megnehezíti a helyzetet, hogy komoly hiány mutatkozik az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerekhez való elfogórakétákból, ezek nélkül az ukrán védelmi erők nagyon nehezen tudják csak elfogni az orosz nagy hatótávolságú rakétákat.

Zelenszkij elnök legalább háromszáz Patriot-rakétát kért a téli időszakra, és azt javasolta, hogy az Egyesült Államok adja el Ukrajnának a saját tartalékai öt-tíz százalékát. Washington egyelőre nem adott egyértelmű választ. Németország és több európai állam a héten bejelentette, hogy újabb Patriot-rendszereket vásárolnak, és a saját készleteikből is küldenek rakétákat Ukrajnának. Az európai vezetők a most zajló New York-i ENSZ-közgyűlésen Donald Trump elnököt is megpróbálják meggyőzni a szállítások folytatásáról.

Oroszország augusztus óta jelentősen csökkentette a ballisztikus rakéták bevetését, és inkább sugárhajtású drónokat alkalmaz, ami arra utal, hogy

Moszkva a téli időszakra tartalékolja a nagy hatótávolságú rakétáit, az energetikai infrastruktúra elleni csapásokhoz.

Az amerikai kezdeményezésre felmerült energetikai tűzszünet – amelynek értelmében Oroszország leállítaná az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat, Kijev pedig felhagyna az orosz olajfinomítók elleni csapásokkal – egyelőre nem talál nyitottságra Moszkvában.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési értesülésekre hivatkozva közölte, hogy Oroszország semmilyen komoly tárgyalásra nem hajlandó a tűzszünetről, így a közelgő tél véleménye szerint tragikusan kritikus lesz Ukrajna számára.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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