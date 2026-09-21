Nagy a baj: magára maradt a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma, nincs terv a csapások ellen

A CNN több, névtelenséget kérő amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Washingtonnak és Rijádnak nincs egyértelmű terve a húszik visszaszorítására, miután a lázadó csoport ellenőrzése alá vont egy stratégiai jelentőségű szigetet a Vörös-tengeren. Az Egyesült Államok ugyan hírszerzési adatokkal és célmegjelöléssel segíti Szaúd-Arábiát, ez azonban nem bizonyul elegendőnek. Amerikai tisztségviselők szerint a hírszerzési jelentések

már hónapok óta jelezték, hogy a húszik megpróbálják lezárni a kereskedelmi hajózás egyik újabb kulcsfontosságú útvonalát.

A hétvégén a helyzet drámaian kiéleződött, miután a húszik szombat hajnalban ballisztikus rakétát lőttek ki Rijádra. A szaúdi hatóságok példátlan módon azonnali riasztást adtak ki, amelyben a lakosságot épületen belüli menedékkeresésre szólították fel. A főváros nemzetközi repülőtere közelében lévő üzemanyagraktárban egy Aramco-jelzésű tartálykocsi kigyulladt. A koalíció szóvivője megerősítette a rakéta megsemmisítését, és közölte, hogy a légvédelem Táif, Bajsz, Faraszán és a tengerparti Janbu elleni támadásokat is elhárította.

Az amerikai külügyminisztérium és több amerikai nagykövetség rendkívüli biztonsági figyelmeztetést adott ki, amelyben az "előre nem látható eszkaláció lehetőségére" hívják fel a figyelmet. A hétvégi csapások egy szélesebb körű húszi offenzíva részét képezik, amelynek célja Jemen teljes vörös-tengeri partvidéke és a létfontosságú Báb el-Mandeb-szoros feletti ellenőrzés megszerzése.

Az offenzíva felszínre hozta a szaúdi katonai képességek korlátait. A királyság a beszámolók szerint kritikusan kevés elfogórakétával rendelkezik saját infrastruktúrájának védelméhez, ezért sürgős légvédelmi támogatást kért Franciaországtól, Nagy-Britanniától, Pakisztántól és Egyiptomtól. A Törökországgal és Pakisztánnal nemrég aláírt védelmi egyezmények egyelőre kevés azonnali eredményt hoztak. Ankara a háromoldalú megállapodás keretében felajánlotta segítségét, de óva intett attól, hogy Szaúd-Arábiát bevonják az Irán és az Egyesült Államok közötti tágabb konfliktusba, Iszlámábád pedig közölte, hogy majd "ha eljön az ideje", lépni fog.

A Trump-kormányzat egyértelműen jelezte, hogy nem kíván közvetlenül részt venni a húszik elleni fegyveres műveletekben. Mohamed bin Szalmán trónörökös a múlt héten kétszer is egyeztetett Trumppal, és amerikai csapásmérést kért a húszik ellen, ám mindkét alkalommal elutasították.

Az Egyesült Államok vezetője nyilvánosan is megerősítette, hogy az amerikai erőket távol akarja tartani a konfliktustól.

Erre magyarázatot is adott, kijelentve, hogy "a húszik felhívtak minket, és nem akarnak harcolni velünk". Washington szerepvállalása egyelőre a hírszerzési együttműködésre és egy frissen jóváhagyott, 24,3 milliárd dolláros F–35-ös vadászgép-értékesítésre korlátozódik.

A helyzet a globális energiapiacokra nézve is komoly következményekkel jár, mivel a húszi előrenyomulás súlyosbítja a világméretű energiaválságot, és Szaúd-Arábiát olajexportjának csökkentésére kényszeríti. Miközben az Egyesült Államok a jelentések szerint Ománban külön tárgyalásokat folytat a húszikkal egy tűzszünetről,

Rijád gyakorlatilag egyedül maradt egy egyre kiterjedtebb konfliktus kezelésében.

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