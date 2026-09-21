Nem csak a dízel drágul: súlyos motorolajhiány ütötte fel a fejét

A teljesen szintetikus motorolajok alapanyagaként szolgáló, úgynevezett III. csoportú bázisolaj ára az Egyesült Államokban február óta közel a négyszeresére, rekordszintű, gallononkénti 12,45 dollárra ugrott

az Argus Media adatai szerint. A Costco kiskereskedelmi lánc egyes szintetikus motorolajok árát csaknem megduplázta, és vásárlónként egyetlen csomagra korlátozta a megvásárolható mennyiséget. A Walmart online áruházában több márka készlete is a minimálisra csökkent.

A hiány kiváltó oka a márciusi iráni csapás, amely súlyosan megrongálta a Shell hatalmas, gázból folyékony szénhidrogént előállító (GTL) üzemét Katarban. A létesítmény a III. csoportú bázisolaj egyik legnagyobb termelője volt. A Hormuzi-szoros körüli katonai feszültség ráadásul megnehezíti a nyersolaj-szállítmányok eljutását a Perzsa-öbölből Dél-Koreába, ahol a világ többi meghatározó bázisolaj-gyártója működik.

A globális bázisolaj-export jellemzően napi mindössze 350 ezer hordó, ami elenyésző a napi százmillió hordót meghaladó világpiaci olajforgalomhoz képest, így a kiesés rendkívül érzékenyen érinti az ellátási láncot. A New York-i tőzsdén jegyzett Valvoline olajcsere-hálózat, amelynek fő beszállítója a Saudi Aramco, az üzleteiben nem tapasztalt hiányt, de a március óta 60 százalékkal megugrott kenőanyagköltségek ellensúlyozására 5-7 dollárral emelte az olajcsere árát. Lori Flees, a cég vezérigazgatója szerint a Hormuzi-szoros teljes megnyitása után is négy-hat hónapba telik, amíg a III. csoportú bázisolaj-ellátás visszaáll a konfliktus előtti szintre.

A helyzet a legkeményebben a független szervizeket és a kenőanyag-keverő vállalatokat sújtja, amelyek nem rendelkeznek hosszú távú szállítási szerződéssel a nagy olajvállalatokkal. A Független Kenőanyaggyártók Szövetségének (ILMA) vezetője, Holly Alfano szerint a szerződéssel rendelkező cégek is csak korlátozott mennyiséget kapnak, akiknek pedig nincs megállapodásuk, azok alig jutnak alapanyaghoz. Egy New Jersey-i szerviz tulajdonosa arról számolt be, hogy az újabb General Motors-járművekhez előírt, Dexos specifikációjú olajat szinte lehetetlen beszerezni.

Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) rendkívüli, ideiglenes engedélyezési eljárást vezetett be, hogy a gyártók alternatív bázisolajokra válthassanak. A motorolaj-keverők azonban az átállást egyelőre nem tudják végrehajtani, mivel a teljesen szintetikus olajokra vonatkozó szigorú receptúra- és tesztelési előírásokat továbbra is be kell tartaniuk.

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